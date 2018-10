A világ 8. legmagasabb csúcsát hódította meg a makói édesanya - Éva feljutott a 8163 méter magas Manaszlura

Bolondságnak indult

Éva Makóról a világ nyolcadik legmagasabb csúcsán sem feledkezett el.

– Csupán pár percig nézhettünk körül a Manaszluról, azután már jönni kellett lefelé, de megérte – válaszolta megkeresésünkre Kerekes Éva, akivel a Facebookon váltottunk üzeneteket, miután olyan helyre érkezett, ahol volt internetelérés. Éva október 10-én ért haza Nepálból. Mozgalmas hónapot tudhat maga mögött.Mint arról már korábban is írtunk, a makói könyvelőnő 2015-ben határozta el, hogy a 43. születésnapjára kell valami „bolondság", ezért a Mont Blanc tetején szeretne ünnepelni. Az elhatározást tett követte. Eleinte kisebb csúcsokat hódított meg, majd sikerült a rendhagyó születésnap. Közben pedig végérvényesen rabul ejtették a hegycsúcsok. Azóta egyre magasabbra jutott (2017. november 18.: Éva kitűzte a makói zászlót a Himalája egyik csúcsára).Évának ez már a negyedik közös mászása volt Herczeg Angelikával. – Először 2016 tavaszán másztuk meg a Himalájában az 5550 magas Kala Pattart. Akkor eldöntöttük, hogy még abban az évben visszatérünk a Mera Peakre. Ezt az Elbrusz 5642 méteres csúcsmászása előzte meg. Igazából itt derült ki számunkra, hogy tudunk együtt mozogni a hegyen, ami nagyon fontos – mesélte.Tavaly novemberben a 7126 méter magas Himlungot is meghódította a két hölgy, most pedig a világ nyolcadik legmagasabb pontját, a 8163 méter magasan lévő Manaszlut is a talpuk alatt tudhatták.Először egyébként 1974-ben jutott női hegymászó 8000 méter magasság fölé. Akkor egy japán, csak nőkből álló expedíció jutott fel a Manaszlura, de a visszafelé vezető úton, a 4-es és az 5-ös tábor között egyikük életét vesztette a kimerültségtől.2009-ben Erőss Zsolt és Barna Dániel voltak az első magyarok, akik elértek erre a nepáli csúcsra. Az expedíció orvos tagja, Szabó Levente csúcstámadás közben életét vesztette. 2015. október 1-jén Klein Dávid oxigénpalack és teherhordók nélkül jutott a csúcsra. Ugyanekkor Benedek Zoltán, a székelyudvarhelyi születésű, osztrák állampolgárságú hegymászó is elérte a Manaszlu legmagasabb pontját, de leereszkedés közben ő is életét vesztette. A Szellemhegy rajtuk kívül is sok áldozatot szedett már. Embert próbáló feladatra vállalkozik, aki oda kívánkozik.Évának és Angelikának szeptember 28-án sikerült a csúcstámadás. Azon a napon értek fel a 8163 méter magasban lévő hegycsúcsra. De az oda vezető út nem volt egyszerű.– A 4900 méter magas alaptáborból egy nap alatt jutottunk fel az 5750 méter magasan lévő 1-es táborba. A következő napon pedig a 2-es táborba, amely 6200 méter magasságban volt. Mindkét helyen egy-egy éjszakát töltöttünk. Kicsit feljebb indultunk, de még nem voltak kihelyezve a fix kötelek, ezért nem jutottunk el a 3-as táborig – írta megkeresésünkre a Facebook-üzenetében Éva.– Emiatt be kellett fejeznünk ezt az akklimatizációs kört, és visszatértünk az alaptáborba, ahol egy hétig maradtunk, mert havazni kezdett. Hatalmas hó esett. Ez alatt az idő alatt pihentünk, feltöltődtünk és készültünk a csúcsmászásra. Szeptember 24-én indultunk újra útnak. Túljutottunk az első három táboron, majd szeptember 27-én már a 7400 magasan lévő 4-es táborban voltunk. 28-án éjfél és 1 óra között indultunk a csúcs felé. Erre a napra ideális időt jósolt az időjárás-előrejelzés. Aznap egyébként legalább 100 mászó mozgott a hegyen. Bár a feltételek jók voltak, maga a csúcsmászás hosszú volt. Közel 6 óra kellett, hogy elérjünk a Manaslu csúcs-régiójába, majd két óra várakozás után jutottunk a 8163 méter magas főcsúcsra. A Manaszlunak van még két kisebb csúcsa is.Éva elmesélte, a csúcs csupán néhány négyzetméternyi, és sorba kellett állni, hogy feljussanak. Pár perc után pedig elindultak lefelé.7600 métertől felfelé már oxigénpalackot is használtak Angelikával, de csak alig félpalacknyit. Voltak olyan mászók, akiknek 5-6 palack oxigénre volt szükségük. Ők leginkább a fagyási sérülések elkerülése végett éltek ezzel a lehetőséggel.Éva és Angelika lefelé csak a 3-as táborban állt meg. Itt egy éjszakát töltöttek. Másnap magukra vették a ledepózott felszerelésüket, és leereszkedtek az alaptáborig. Szeptember 30-án pedig már a 3800 méter magasan lévő Sama Gaon nevű faluba érkeztek, ahol négy napig túráztak a Manaslu Circuit, Sama Gaon és Soti Khola közötti szakaszon. A két hegymászónő egy hete érkezett haza Magyarországra.