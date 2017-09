A Zöld Béka Panzió csak a kezdet volt Nagyéren: kilátót építenek a kéményből

Kölcsön Nagyérnek



– Az időkapszulába papírpénz is kell – mondta Lázár János az alapkőlerakás előtt. Mivel Lőricz Tibornál nem volt pénz, a saját zsebébe nyúlt. 1500 forintot talált. – Ezt kölcsönadom, de majd egyszer behajtom a polgármester úron – viccelődött a miniszter. Radó Tibor, Pitvaros polgármestere pedig egy kétezrest tett a kapszulába.

Lázár János és Lőrincz Tibor betonozták be a turisztikai beruházás időkapszuláját.

– Gyermekkoromban egyszer a barátommal, aki most Franciaországban él, felmásztunk a kéménybe – mesélte egy férfi, aki nem akarta elárulni a nevét, bár tudja, ezért a tettéért már nem szidja össze senki. Tegnap helyezték el az alapkövét a kémény mellett annak a turisztikai beruházásnak, aminek része lesz a falu szélén álló kémény kilátóvá alakítása is.– Jó ötven éve történt – folytatta a férfi. – Alul megbontottuk a kémény falát. Belül lépcső van. Akkor gólyafészek volt a tetején. Kicsit arrébb toltuk, és kikukucskáltunk. A barátommal elhatároztuk, hogy bevezetjük a kéménybe a villanyt, hogy ne legyen sötét. A kábel még mindig ott van. Tavaly itthon volt a haver. Mondta, hogy valahogy szerezzem vissza azt a kábelt, hogy eltegyük emlékbe – mesélte nevetve. A szüleiknek soha nem árulták el ezt a vakmerő csínyt, mert kikaptak volna.Szinte minden nagyérinek van valamilyen története a kéménnyel kapcsolatban. A 86 éves Hódi Jánosné és a 70 esztendős Orvos Jánosné a hajdani artézi kutat említették, ami a kémény mellett működött. – Ide járt szinte az egész falu ivóvízért – mesélte Orvos Jánosné.– Akkoriban még a malom is állt – vette át a szót Hódi Jánosné. – Úgy 1950 körül államosították a malmot. Utána csak raktárnak használták. Nem is emlékszem, mikor bontották le. Jó, hogy a kémény megmaradt!

Tíz éve döntötte el a nagyéri testület, hogy a falusi turizmus lesz a kitörési pont – mondta az ünnepségen Lőrincz Tibor polgármester. Sokan csak mosolyogtak a terven, de mióta a Zöld Béka panzió elkészült, 15 ezer vendégéjszakát jegyeztek föl, ami 22,5 millió forint hasznot hozott a településnek. Azóta lett kézműves alkotóház, agroturisztikai központ, állatsimogató.

– A kémény nélkül már el sem tudnánk képzelni a falut – mondta Cseri Jánosné.

Lázár János miniszter, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, Nagyér jó példa arra, ha egy település akar, akkor tud változtatni a sorsán. – Mintegy 25-30 százalékkal több pénzt fordítanak a belföldi turizmusra az emberek. Ennek a térségnek a felfedeztetése közös célunk – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.A 128 milliós nagyéri beruházás része lesz a kilátó. Körülötte pihenőhelyet, szalonnasütőt is kialakítanak. Ebből a forrásból több tanösvény is készül, madár-, pillangómegfigyelő helyekkel. Lesz, amelyik a szikes-vizes élőhelyet mutatja be. A beruházás jövő őszre készül el.