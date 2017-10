Ágota megtalálta az Ukrajnában nyugvó katona hozzátartozóját

Sarkadi Ágota az egyik adattárral, amelyben az elesettek után kutatni szokott.

Fotó: Szabó Imre

– Nagyon örülök, hogy sikerült megint szebbé tenni valaki számára a fájdalmas emlékezést – mondja a makói Sarkadi Ágota. Ő az, aki lányával, Sipos Maja Flórával és édesapjával, Sarkadi Ernővel együtt elhanyagolt katonasírokat újított fel több makói temetőben – ezért Maja az Év embere kitüntetést is megkapta lapunktól.Később, az önkéntes munkáról szóló tudósításoknak köszönhetően kapcsolatba került a budapesti Jézsó Istvánnéval, aki arra kérte, találja meg Makón elesett, de névtelenként eltemetett édesapját. Sikerrel járt – most pedig egy, az ukrajnai fronton, tömegsírban 1944 óta nyugvó makói születésű katona ma is élő hozzátartozóját lelte fel.

Az utolsó, Magyarkanizsán készült fotó a makói Tóth Ferencről.

Ágotát a kéréssel a róluk megjelent cikkek alapján augusztus végén kereste meg egy szentendrei, hadtörténeti kutatásokkal foglalkozó egyesület. Mint kiderült, a honvéd maradványai közt előkerült a „dögcédulája" is, innen lehetett beazonosítani, hogy Makóról vonult be. Ágota a nyilvántartásban szereplő név alapján kutatott a levéltárban, a katolikus egyház nyilvántartásában, de végül nem ez vezetett eredményre: kiderült, hogy édesapjának egyik ismerőse egykori lakcíme alapján be tudta azonosítani a férfit. A kutatás azért nem járt sikerrel, mert a katonai nyilvántartásban a neve hibásan szerepelt. Mindenesetre a félreértés tisztázása után már könnyű volt megtalálni a második világháborúban elesett honvéd anyai unokatestvérét, Hajdú Jánost. Kiderült, hogy ő már 10 éve próbált a háborús keresőszolgálat révén a nyomára bukkanni – sikertelenül, nyilván a névelírás miatt.

Sírva fakadtak



– Amikor Ágota felhívott bennünket a hírrel, a feleségemmel együtt sírva fakadtunk – mesélte a makói Hajdú János. Úgy fogalmazott, hihetetlen, fantasztikus érzés volt megtudni, hol nyugszik a nagybátyja. A legjobban azt sajnálja, hogy az édesanyja már nem élhette meg ezt – öt évvel ezelőtt hunyt el. Mint mondta, a bátyjával nagyon szoros volt köztük a kötelék, szinte ő nevelte fel, hiszen a szülők éjt nappallá téve dolgoztak.

Hajdú János – Amikor Ágota felhívott bennünket a hírrel, a feleségemmel együtt sírva fakadtunk – mesélte a makói Hajdú János. Úgy fogalmazott, hihetetlen, fantasztikus érzés volt megtudni, hol nyugszik a nagybátyja. A legjobban azt sajnálja, hogy az édesanyja már nem élhette meg ezt – öt évvel ezelőtt hunyt el. Mint mondta, a bátyjával nagyon szoros volt köztük a kötelék, szinte ő nevelte fel, hiszen a szülők éjt nappallá téve dolgoztak.

A férfi Ágota munkáját megható üzenetben köszönte meg, aztán beszéltek telefonon is. Személyesen még nem találkoztak. Úgy tervezik, a második világháborús hősi emlékmű felújítása utáni, hamarosan esedékes újraavatási ünnepségén fognak. Hogy maradványai egyszer hazakerülnek-e, nem tudni – ez nagyon sokba kerülne, és hosszadalmas eljárást is igényelne.