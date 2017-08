Ahol az új rendszer nem jó, ott a régi víz kerül a hálózatba - A szolgáltató szerint iható a csapvíz

Továbbra is ihatunk csapvizet a makói térség valamennyi településén – nyugtatja meg a lakosságot a lapunk érdeklődésére küldött közleményben a társaság szóvivője, Diós Zsolt. A társaságot a múlt héten kérdeztük, amikor ismét írtunk a kudarcos ivóvízminőség-javító programról.



A szolgáltató közleménye emlékeztet rá: az ivóvíz a makói térség 17 településén – Földeák kivételével, ahol eddig is volt vastalanítás – évtizedek óta a helyben található mélyfúrású kutakból, kezelés nélkül került a fogyasztókhoz. Ez az akkori szabványoknak, előírásoknak, határértékeknek megfelelt. 2001-ben azonban – amikor hazánk megkezdte a tárgyalásokat az Európai Unióhoz való csatlakozásról – módosult a jogszabály, szigorodtak a határértékek.



Emiatt, ahogy az ország több részén, itt is ivóvízminőség-javító program indult, és a vízkezelési technológiák el is készültek – azonban nagy részükben bakteriális, illetve mikrobiológiai szennyezettség volt kimutatható. Így ez a rendszer egyelőre nem üzemel.



Az érintett településeken ezért – 13 ilyen van – a korábbi gyakorlatnak megfelelően kezelés nélkül jut a helyben kitermelt, évtizedek óta megszokott víz a fogyasztókhoz. Ezt az illetékes hatóságok és az Alföldvíz szakemberei is folyamatosan ellenőrzik, fogyasztása tehát biztonságos. Ez a helyzet Csanádpalotán is, ahol – mint megírtuk – sárgás színű és büdös a csapvíz. Erre a helyben kitermelt a vízre mindig is jellemző volt az enyhén sárga szín, ami a közegészségügyileg veszélytelen huminsavak miatt tapasztalható – így a közlemény.



Az új rendszer – kivételként – csak a nagyéri kistérségi rendszerben működik, ahol nem volt fertőzött a hálózat. Ez négy szomszédos települést lát el vízzel. Természetesen ez is fogyasztható.