Ahol csak egy órát van nyitva a gyógyszertár

Csak nyugdíj napján kígyózik a sor

Makóra mennek, ha sürgős

Hét település, két gyógyszerész, három asszisztens

- Volt már olyan, hogy a szomszédok fájdalomcsillapítóért kopogtak be egymáshoz. De azért ebből mindenki tartalékol otthon pár szemet, hiszen a falu egyetlen patikája csak hétköznap van nyitva, egyetlen órára - mondta a királyhegyesi Szőri Józsefné Anna Az asszony többször megfordul a pitvarosi Szent István patika királyhegyesi fiókpatikájában, ahol a saját gyógyszerén kívül férje és öccse receptjeit is kiváltja. - Csak nyugdíj napján kígyózik a sor a bejárat előtt.Máskülönben még a rövid nyitvatartás ellenére is vannak olyan napok, hogy csak ketten fordulnak meg a gyógyszertárban. Akinek nagyon fáj valamije, az a reggeli első busszal be tud menni Makóra, vagy bekopog a szomszédokhoz - mondta Anna.A közel 650 fős faluban az utóbbi hónapokban több kisbaba született, és sok az óvodáskorú gyerek is. - Persze előfordult már, hogy a gyerek olyankor lett beteg, és kellett neki valamilyen gyógyszer, amikor a patika zárva volt. Azért a fiatalok többségének itt van autója, amivel Makóra bármikor be tudnak menni gyógyszerért vagy az ügyeletre - mondta egy fiatal királyhegyesi anyuka. A faluban élők már annak is örülnek, hogy hétköznapokon legalább egy órára van patikájuk. - Tavaly volt húsz éve, hogy megnyílt. Még egy kis ünnepséget is szerveztünk a jubileumra - mondta büszkén a fiókgyógyszertárral szemben lakó egyik nyugdíjas asszony.A patika olyan fontos intézménye a kistelepülésnek, hogy honlapján külön megemlékeznek róla. Eszerint a falunapon felavatott fiókpatika átadásán jelen volt Gyulay Endre egykori megyés püspök is. - Már az első nyitvatartási napon 14 királyhegyesi lakost szolgáltak ki, s az idő igazolta, hogy szükség van a községben erre a szolgáltatásra - olvasható a királyhegyesi honlapon.- Hét település lakosait látjuk el gyógyszerrel. Nagyéren szerdán és pénteken másfél órára, Királyhegyesen hétköznap egy órára nyitunk ki - mondta Radvánszki István . A pitvarosi anyapatika vezetője azt mondta, hosszú évekig egy gyógyszerész és egy asszisztens járta végig ezeket a gyógyszertárakat.- A nagyéri és a királyhegyesi nyitvatartás alatt a pitvarosi patika zárva volt, így ha feszített is volt a menet, azért bírtuk a tempót. Ma már két gyógyszerészünk és három asszisztensünk van, így a települések közötti feladatokat el tudjuk osztani. Ha úgy adódik, szállítunk gyógyszert a patika nélküli Ambrózfalvára, Csanádalbertibe, Makó-Rákosra és Csikóspusztára is az ott élőknek - magyarázta Radvánszki István.