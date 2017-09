Alig jut víz a Marosba: harminc víztározó működik a román szakaszon

Különlegesen alacsony vízállás a Maroson, Apátfalvánál. Fotók: Viseráczki András

„A Maros Makónál mínusz 110 centiméter" – olvasható lapunk szerdai számának hátsó oldalán. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy a száraz mederben leásva egy méter után kezd csak csillogni a nedvesség. Azt jelenti, hogy az 1864 óta létező makói vízmércén a nulla viszonyítási ponthoz képest ennyi az állás. A folyó szintje kétségkívül nagyon alacsony, és ez rendre így van ősszel.– Apátfalva mellett, Lúdvárnál gyalogoltam be. A medernek körülbelül a hetven százalékát majdnem száraz lábbal járhattam be, gumicsizmában – mondta Viseráczki András makói természetfotós, aki a cikkünk mellé tett képet készítette a közelmúltban. – Ahol a sodorvonal húzódik, és mélyebb a meder, ott van méteres vagy mélyebb víz. Tény, hogy most nagyon tiszta, mint egy hegyi patak, és tele kagylóval, ami szintén azt mutatja, hogy rendben van. Az persze kérdés, normális-e ez a vízállás.

Azt, hogy nyaranta azért extrém alacsony a Maros, „mert Romániából egyre kevesebb vizet engednek le rajta", „és ebből előbb-utóbb gubanc lesz", lehet hallani a folyóparton beszélgetve. Megfogalmazza ezt homokkitermelő vállalkozótól a vízművekhez értő mérnökig sok ember. Mi az igazság? Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kérdésünkre válaszolva arra emlékeztet, hogy előfordulhat egy éven belül 7 méteres szintingadozás is.Kozák Péter, az Ativizig igazgatója is elmondja, hogy az utóbbi évtizedek vízjárását a romániai víztározók nagyon befolyásolták. A Maroson mintegy 30 tározót használnak, többségüket elsősorban villamosenergia-termelésre. „Ezek üzemeltetésének hatása főleg a kisvizes időszakban jelentkezik látványosan" – fogalmaz az igazgató.A két kormány 2004-ben egyezményt kötött a határvizek védelméről és a fenntartható hasznosításról. Ebben azt is megszabták, hogy kisvizes időszakokban a minimális vízhozam másodpercenként 32,10 köbméter legyen legalább a makói szelvényben. E héten szeptember 18-án, hétfőn mínusz 114 centiméteres – rekordalacsony – vízállásnál másodpercenként 35,1 köbméteres vízhozamot mért az igazgatóság.

A folyó számokban



A Maros 749 kilométer hosszú, ebből 698 kilométeren Románia területén kanyarog, 22 kilométeren határvíz. Magyarországnak tisztán 29 kilométer jut belőle. Vízgyűjtő területe 30 ezer 137 négyzetkilométer – ebből 2432 négyzetkilométer terül el Magyarországon.

Az alacsony vízállással – a használat szempontjából – az az egyik probléma, hogy egy esetleges szennyeződés nagyobb kárt tud okozni az élővilágnak. A másik gond az, hogy nehéz öntözni. Van olyan kiépített szivattyú, amelyet ilyenkor nem tudnak használni. A Maros mellett most is előkészítenek egy öntözési beruházást, de lehet tudni, hogy a romániai szakaszon is terveznek ilyet. Információink szerint vita van a szakmán belül arról, érdemes-e csak a Marosból locsolni ezen a vidéken, nem célszerűbb-e inkább két vízbázisra építeni, és szükség esetén a Tiszából is vezetni öntözővizet.