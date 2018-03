Allahu akbar feliratú matricát ragasztottak a Jobbik pártelnökének autójára - Vona: a kerítés marad, a kormány megy

- Február 25-én a vásárhelyiek példát mutattak összefogásból. Április 8-án a makóiak előtt is ott a lehetőség. Makó és Vásárhely között tisztességes együttműködésre van szükség - mondta a fórum elején Kiss Attila, a 4-es választókerület jobbikos országgyűlésiképviselő-jelöltje. Beszélt arról, hogy a választási programja 12 fejezetből, 70 pontból áll. Ezek közül kiemelte az út- és járdaépítést, élelmiszer feldolgozó létesítését a térségben. A fiataloknak pedig fecskeházakat ígért. Vona Gábor pártelnök arról beszélt, tiszta a lelkiismerete. Bármerre jár az országban, bele mer nézni az emberek szemébe, nem úgy, mint a kormányfő.- Nem vagyok homoszexuális, sem terrorista. Ezeket azért terjesztik rólam, mert nem találnak fogást rajtam. Én katolikus családapa vagyok. Azért támadnak, mert félnek attól, hogy kormányváltás lesz és el kell számolniuk - tette hozzá.Vona azt is mondta, hogy azok a pártok, amelyek kormányon voltak az elmúlt 28 évben, még ellenzékiként váltak korrupttá. A jobbikos polgármesterek településein viszont nincsenek ilyen ügyek.- A Fidesz azzal is riogat, hogy le akarjuk bontani a kerítést. Nem igaz, a kerítés marad, a kormány megy. Határőrséget is létrehozunk és helyreállítjuk a demokráciát - közölte a pártelnök.