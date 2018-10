Amerikai megrendelést kapott a csanádpalotai kötélgyártó - Nagy Péter keze munkájára is büszke a Washington Múzeum

„Az ön által készített terméket nagyon nagy becsben fogjuk tartani" – olvasható a magyar nyelvű köszönő oklevélben, amelyet az amerikai Washington Múzeum és Emlékház küldött Nagy Péter csanádpalotai kötélgyártó kisiparosnak. Ezt az iratot meg ő fogja nagy becsben tartani, mert ilyen messzire még nem jutott el a keze munkája, mert egy évig tartott, mire lezajlott az egész – és mivel az oklevél anyaga is kender.– Van egy barátom, Szügyi László, Bagdadban is élt, és addig nem nyugszik a fenekén, amíg össze nem hoz olyan embereket, akik szerinte jól együtt tudnak működni. Az ő révén ismertem meg Gonda Andrást, és az ő kanadai üzleti partnerétől értesültem erről a munkáról – mondta Nagy Péter. – Pályáztam, ahogy még jó néhányan. Küldtek mintát, milyen zsinórt szeretnének, kikötötték, hogy kenderből, kézzel kell elkészíteni. Minden munkafolyamatot fotóval, videóval dokumentálni kell, hogy leellenőrizhesse bárki: tényleg kézzel készült, nyolc fonálból ez a 450 méternyi, 5,5 milliméter átmérőjű zsinór. Kiküldtem három mintát, és azt választották, amelyiket én is választottam volna. Megrendelték, kifizették. A köszönő oklevelet a kenderklaszter ópusztaszeri konferenciáján kaptam meg. A házban réztáblára írják a közreműködő iparosok nevét, így az enyémet is. Ezt a munkámat magamban édesanyám és édesapám emlékére ajánlottam, és a két gyermekemnek.George Washington az amerikai függetlenségi háború győztes hadvezére, 1789-től 1797-ig az Egyesült Államok első elnöke volt. Amikor a szülei házat építettek, a függönyhúzó zsinór még Angliából érkezett: Londonban külön utcája volt a kötélverőknek. Az idő tájt költöztek a felvidéki Ivándról Csanádpalotára Nagy Péter Kriván nevű ősei.– Három testvér települt ide. A szakmában pedig én a harmadik generációhoz tartozom. Nagyanyám, Kriván Rozália még guzsalyon készítette a varrócérnát. Édesapámnak ez volt a szakmája, több mint ötven évet töltött el benne, kisiparosként, alkalmazottként, és a bátyám is ezt művelte. Én viszont esztergályosnak tanultam. A nagylaki kendergyárban is karbantartó voltam inasként. A katonaság után mégis a kötélgyártást választottam. Ebben meg lehetett maradni maszekként, ha meggazdagodni nem is, mert az üzemek állami támogatást kaptak, a maszekok viszont egy fillért sem. Apám járt a makói piacra, árulni. Tizenöt éve hetente egyszer én is megyek. Vásárba, búcsúba már nemigen. Rendes állatvásárok nincsenek, mióta kinyírták a háztáji gazdaságokat. Tizenöt éve a mórahalmi vásárba négy kamionnyi borjút vittek el, most nem tudom, elkelne-e ugyanennyi egy év alatt.Szóval sok kötőféket nem kell készítenie Nagy Péternek, viszont fölfedezték a kötelet mint háztartási díszítőelemet. Dolgozik műanyaggal, bár nem szívesen, és ahogyan sokan, ő is nagyon bízik a kender újbóli felemelkedésében. Tégla, szigetelőanyag, tányér, szívószál, kalaptartó a kocsikban, fényképezőgéptok: nagyon sokféle felhasználási módja van az anyagnak. Az a kérdés, van-e szándék arra, hogy a műanyagok helyét ez a természetbarát, a talajban rövid idő alatt lebomló matéria vegye át. Péteren nem múlik. Amit fölhasznál, azt a saját földjén maga termeli meg. A pitvarosi téesztől ócskavasként vett, följavított orosz ZSK kenderaratóval betakarítja, áztatja, feldolgozza. Őrzi régi, örökölt szerszámait, de saját fejlesztésű villanyfonót használ. Konkurenciája nincs a megyében, az országban sem sok. – Ám sokan értenek még hozzá, itt, a környéken is. Harminc éve őrzök egy anyagot: apám kapta, egy Csanádalbertiről való néni adta neki a piacon, hogy csináljon belőle valamit, ő már nem fog hozzá. Ilyen aprólékosan, finoman előkészített kendert ritkán látni. Ezt azért tartottam meg, hogy megmutassam: ez az a minőség, amelyből törülközőt is lehetne készíteni.