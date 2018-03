Apátfalván a gazdák jövőjéről fórumoztak

– Csapjanak az asztalra a gazdá , a gazdakörö és az agrárkamara! – mondta a földből élőknek Lázár János honatya-miniszter délután az agrárkamara apátfalvi fórumán. Arra célzott: az agrárium érdekképviselete legyen kezdeményező, adjon megalapozott szakmai programot a kormánynak. Mint fogalmazott, a termelő érdekében sok csatát sikerült már megvívni, de jó néhány még hátra van és ezeket csak összefogással lehet megnyerni. Ilyen például a földtulajdonnal kapcsolatos vita. Brüsszel azt szeretné elérni, hogy ne csak magánszemélyek, hanem vállalkozások, és azokon keresztül ülföldiek is szerezhessenek földtulajdont. Ha ez így lesz, a tőkeerős nyugati vállalkozások fel fogjá vásárolni a földeket, és a magyar gazda csak az ő alkalmazottjuk lehet – figyelmeztetett. Nagy tapsot is kapott, amikor bejelentette: Apátfalva épp most kapott 100 milliós támogatást ülterületi utak rendbe tételére.



A fórumon a helyi polgármester, Szekeres Ferenc öszöntője után szót kapott Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnö , aki többek özött arról beszélt, hogy miközben a föld népessége nő, a források szű ülnek, az élelmiszer iránti kereslet a jövőben nőni fog. Kiss Miklós Zsolt, agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár arról számolt be, hogy a megyébe 34 milliárd forintnyi agrártámogatás érkezett az utóbbi években – ebből 24 milliárdot beruházásokra fordíthattak. Hangsúlyozta, a pénz 80 százalé át 300 hektár alatti gazdaságok kaptá . A MAGOSZ elnö , Jakab István parlamenti alelnö pedig arról beszélt, a Fidesz és a gazdakörö szövetségének együttmű ödése eredményeként 200 ezer hektár állami föld került összesen 30 ezer hazai, öztü sok fiatal gazda tulajdonába. Az agrárágazatnak, a gazdaságnak rendre, kiszámítható örnyezetre van szüksége, amihez meg kell védeni a gazdá tulajdonát és meg kell védeni az ország határait – hívta fel a figyelmet.