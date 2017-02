Apátfalvi kereskedő a zöldségesügyről

Nem szerencsés politikai indokokat keresni amögött, hogy az apátfalvi önkormányzat meg akarja vonni a közterület-használati engedélyt Varga Péter zöldséges üzletétől – ez a véleménye Czigeldrom Korom Zoltán apátfalvi vállalkozónak, a helyi pénzügyi bizottság külső tagjának, aki 1989 óta működtet boltot a településen.



A kereskedő tegnapi cikkünkhöz hozzáfűzte: eleve hiba volt évtizedekkel ezelőtt engedélyt adni arra, hogy a Kossuth utcán az a butik megépüljön, mert lehetett tudni, előbb-utóbb útban lesz, ahogy a 43-as út melletti bódék, amelyek félig állami, félig önkormányzati területen állnak. Az önkormányzat nem most találta ki, hogy rendbe teszi a piacot, a korábbi testületek idején is szó volt erről, csak most lett erre forrás. – Varga Péter olyan szerződést írt alá, amelyben benne van: a közterület-használati engedélyt bármikor visszavonhatja a testület, és neki nem lehet anyagi követelése emiatt. Azt is érdemes tudni, hogy a választások előtt másvalaki működtette és futtatta föl azt az üzletet, ő csak átvette – mondja Czigeldrom Korom Zoltán.



A kérdésre, hogy mit tanácsolna egy hasonló helyzetbe került vállalkozónak, aki boldogulni szeretne, a kereskedő azt mondta: olyan helyet kell választani üzletnek, amely minden szempontból megfelel. Van például hozzá parkolóhely is, mert a Vargáék által megvett sarokháznál ezzel gond lehet.