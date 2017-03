Áprilisban kezdik Makón az új főutca átalakítását - látványtervvel!

Molnár Sándorné előtt szinte balesetveszélyes a járda. Fotó: Szabó Imre

– Nagyon várjuk már a felújítást, különösen azért, mert a házunk előtti járda borzalmas állapotú, hepehupás – mondta tegnap a makói Deák Ferenc utca egyik lakója, Molnár Sándorné. Megírtuk: ez az utca lesz Makó új főutcája, miután várhatóan áprilisban elkezdik felújítani. Hosszú és forgalmas belvárosi utcáról van szó; utóbbi nem csoda, hiszen a mintegy hatvan lakóház mellett üzletek is vannak, és itt működik a városi piac.

Fotó: Szabó Imre

A két oldalról százesztendős platánsorral szegélyezett, hangulatos utca várhatóan még népszerűbb lesz a felújítást követően, hiszen – mint a témában a héten tartott lakossági fórumon sokak örömére elhangzott – az utca elejére dísztéglából épített mellvédet megbontják, így újra összekötik a főtérrel.

Makó főutcája a tervezőasztalon. Látványterv

Molnárné annak is örül, hogy a csapadékvíz-elvezetést rendbe teszik, az eső ugyanis nagyon sok helyen megáll a járdákon. De ugyancsak kritikán aluli az aszfalt minősége – van, ahol repedezett, foltos, másutt lyukak is láthatók rajta. Mint a tervekről tudni lehet, a Deák Ferenc utcai járdát kiselemes térkövekből rakják ki a könyvtártól, az utat újraburkolják, és aszfaltos kerékpárút is épül. Felújítják a közműhálózatot – ebből látványosnak az ígérkezik, hogy a föld alá kerülnek a légkábelek.

A Makovecz-vita



A Deák Ferenc utcát a Makovecz Imre tervezte könyvtár építésével együtt újítják fel. Erről, illetve a Kossuth-díjas építészhez kötődő egyéb makói beruházásokról a napokban összefoglalót közölt a hvg.hu. Ez is jelzi, a Makovecz-örökség vitatott, épületeiről többek között le szokták írni, hogy drágák, a fenntartásuk is költséges. Legutóbbi makói fórumán Lázár János honatya, miniszter erről azt mondta, ezt a vitát Makón bő két évtizede kellett volna lefolytatni, amikor az akkori városvezetés Makoveczet felkérte. Azóta tucatnyi épülete van a városban. Ami pedig a költségeket illeti, a turistákat is vonzó épületek nyilván drágábbak, mint az átlagosak, de ezek fenntartásához a kormány segítséget nyújt.

Ami a fákat illeti: korábban már megírtuk, hogy a környék fái közül a szakemberek javaslatára kivágnak 26 útban lévőt, 18 korhadtat, 9-et a helyén hagynak és kezelésbe vesznek, kettőt pedig máshová ültetnek át. Ugyanakkor ez információink szerint a sokak által kedvelt platánsorból csak 3, nagyon odvas, lényegében élettelen fát érint. És ültetnek is új fákat, szám szerint 74-et.A piacra járóknak minden bizonnyal az tetszik majd a legjobban az újdonságok közül, hogy a bejáratnál a mostaninál több kerékpárt lehet majd elhelyezni, a jégpálya mellett pedig korszerű parkolót alakítanak ki. Egyébként a piac bővítésére, felújítására is benyújtott a város egy 250 milliós pályázatot, ennek elbírálásáról azonban egyelőre nincs hír.