Aranyozott szorobánt kapott Vajda József - A különleges családi ereklye Japánból érkezett Makóra

Vajda József kollekciójának legértékesebb darabja a szorobán hazájából érkezett. Fotó: Szabó Imre

– Készítem is, gyűjtöm is a szorobánokat, ilyen különleges darabot azonban eddig csak múzeumban, Japánban láttam – mondta büszkén a makói Vajda József, amikor megmutatta, mit hozott neki a napokban a posta. A küldemény egyenesen Japánból, négy nap alatt érkezett a Maros-parti városba, és a borítékban egy elegáns fadobozban elhelyezett aranyozott szorobán lapult.Vajda József több mint húsz esztendeje igyekszik népszerűsíteni Magyarországon az abakuszfélék családjába tartozó, távol-keleti eredetű, közel 500 éves golyós számolóeszközt. Ő vezeti az erre hivatott alapítványt, melynek révén a hazai iskolák mintegy harmadában használják ezt több-kevesebb rendszerességgel a matematikaoktatásban. A most érkezett különleges darab annak köszönhető, hogy – mint annak idején beszámoltunk róla – a makói pedagógusról portréfilmet forgatott a Tokyo Tv, és ennek egyik nézője, a Vajda József számára egyébként ismeretlen Nakagawara Shunsuke ezt látta. A számolóeszközhöz egy rövid, magyarra is lefordított levelet mellékelt, amelyből kiderül: ez egy régi családi ereklye. „Kívánom, hogy a magyarországi szorobánoktatás olyan fénnyel ragyogjon továbbra is, ahogy ez a szorobán ragyog!" – ezzel a jókívánsággal zárul a levél.Hogy milyen értéket képviselhet a Távol-Keletről érkezett aranyozott szorobán, azt Vajda József megbecsülni sem tudja. Annyi bizonyos, hogy amikor Japánban járt, az ottani szorobánmúzeumban a hasonlókat csak vitrinben lehet megnézni – pedig a többi kézbe is vehető. Az is rejtély, hogy mi van a dobozra írva. Az biztos, hogy nem a szorobán szó, annak írásjegyét ugyanis Vajda már megismeri. Az aranyozott szorobánt nagy becsben fogja tartani, valószínűleg vitrinben helyezi majd el.