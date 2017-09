Árokba csúszott Makón a kukásautó: elegük van a sárból a Sarkantyú utcaiaknak

A kukásautót csak daruval és egy markoló segítségével tudták kihúzni az árokból. Fotó: Olvasói felvétel

– Láttam, ahogy belecsúszott – mesélte Kolompár István, akinek csütörtökön délelőtt a háza előtt történt az eset. – Jó 20 méterrel arrébb is alig tudta már az úton tartani a szemeteskocsit a sofőr. Nem az ő hibája. Nézze meg, milyen keskeny ez a földút, és iszonyatosan sáros! – mutatta.A Sarkantyú utca Makó Honvéd városrészében található. A háromnapos eső mélyen eláztatta a talajt, még zúzalék sincs benne. Gyalog mentünk be a közepére. A járdán sem könnyű a közlekedés, az is megérett a cserére. Jobb híján a biciklisek is ott közlekednek.

Az utca lakóinak elegük van a sárból

Aki a Sarkantyú utcába járművel merészkedik be esőben vagy eső után, azt biztos ott marasztalja a sár. Fotó: Kovács Erika

– Csütörtökön reggel olyan 8-9 óra körül csúszott bele az árkunkba a kukás. A mi házunk a kerítéstől beljebb van. Ha véletlenül felborul a nagyautó, akkor csak a kerítést viszi ki, de ha a túloldalon történik ugyanez, akkor a ház elejének is annyi lett volna – magyarázta Kolompár István.Az autó kimentését figyelték az utcabeliek. – Előbb jött két erős traktor, de azok nem mentek semmire. Utána hoztak egy darut, de önmagában még az is kevés volt. Markoló kellett. A két erős gép végül kihúzta a kukást az árokból – tudtuk meg Kolompár Istvántól. Arról is beszélt, nem ez volt az első ilyen eset. – Máskor is fogott az árok kukásautót. Itt, előttünk pedig többször IFA-kat is. Ha esik, itt se ki, se be. A tüzelőmet például az utca végén hagyta a fuvaros. Úgy hordtam be kiskocsival...– Szívbeteg vagyok. A nyáron, amikor szintén napokig esett, mentőt kellett hívni, mert rosszul lettem – vette át a szót Bursa Józsefné. – Hordágyon vittek ki a mentősök az utca végén álló mentőhöz, nem tudtak bejönni a házig. Belegondolni sem merek, mi lenne, ha egy háromnapos eső után tűz ütne ki valamelyik házban. A tűzoltóautó is elakadna? – háborgott az asszony.– Három éve vettem meg 26 ezer forintért a négykerekű kis elektromos rokkantmotoromat – mondta Szabó Ferencné. – Nem tudom használni! Az úton képtelenség vele menni, még akkor is, ha hetekig szárazság van. De a járdán is elakadnék, annyira rossz.

– Mi is fizetünk adót. Nekünk is járna a normális közlekedés. Akinek autója van, kint hagyja az utca végén. Ide nem lehet bejönni, olyan nagy a sár. Ígéretet kaptunk az aszfaltozásra, de abból eddig nem lett semmi – vette át a szót Vass Jánosné.A lakók azt is elmondták, hogy ebben a választási ciklusban többször is gréderezte az önkormányzat az utcát. Ideig-óráig kisimult a földút, de jött az eső, és újból összevágták a járművek.– Igazuk van a Sarkantyú utcai lakóknak. Felháborító, hogy a XXI. században így nézzen ki egy utca. Ott már évtizedekkel ezelőtt kövesútnak kellett volna lennie – mondta Czirbus Gábor alpolgármester. – Képviselő-testületünk pályázott a Honvéd városrész rehabilitációjára. Ez egy 1 milliárd forintos projekt. Az első részére, közösségi programokra, képzésekre már megnyertük a forrást. Ez az előfeltétele a folytatásnak. Bízunk benne, hogy a további terveinkre is elnyerjük a forrást. Abban szerepel egyebek mellett az utak felújítása. Várjuk a pályázatunk kedvező elbírálását. Addig amit lehet, megteszünk, továbbra is gréderezzük az utat. Az elmúlt években sokat tettünk azért, hogy élhetőbb legyen a Honvéd városrész. Most sokkal tisztább, rendezettebb. A következő lépés a sáros utcák aszfaltozása lesz.