Átmenetileg megnyitották az eperfás utat - Nagylakra járnának piacra Palotáról

– Én is szoktam átjárni a romániai Nagylakra, de onnan is jön az ünnepekkor a családunk egy jóbarátja, aki mindig meglep minket az ottani sóval. Az finomabb, mint a mienk, azt használjuk disznóvágáskor – mondta a tegnapi határnyitásra érkező 80 esztendős csanádpalotai Vass Sándorné. Elektromos kerékpárral jött. Mint mondta, jó időben ezzel is át tudna érni negyedóra alatt. Eddig kerülniük kellett, a magyarországi Nagylakon keresztül, ami jó 10 kilométeres kerülő. Főleg bevásárolni jár át. Különösen az ottani piac érdekli, ahol alacsonyabbak az árak, és mindig van bab meg padlizsán, illetve más konyhakerti finomságok is kaphatók.A két város között korábban is volt összeköttetés. Az eperfákkal szegélyezett régi makadámút az 1900-as évek előtt nem sokkal épült. Az annak idején nagy forgalmú út aztán teljesen tönkrement, miután a trianoni határ lezárta. Tulajdonképpen ezt újították fel uniós támogatással, nagyjából 1 milliárdos költséggel. Az aszfaltozás 2014 őszére fejeződött be a határ két oldalán. Amikor a tervezés indult, mindenki abban bízott, hogy mire a munka véget ér, Románia már a schengeni rendszer része lesz, azaz útlevél nélkül lehet közlekedni a két ország között. Ebből mindmáig nem lett semmi, ennek híján viszont az út zárva maradt – a megnyitáshoz határátkelő is kellene.A határt vasárnap a nagylaki és a csanádpalotai városvezetők közreműködésével ideiglenesen újra megnyitották. Ez azt jelenti, hogy mostantól 3 héten át vasárnaponként, magyar idő szerint reggel 7-től délután 3-ig át lehet itt kelni. A palotaiaknak persze az lenne az igazi, ha állandóan lehetne, hiszen például a piacos nap a romániai Nagylakon csütörtökönként van. Perneki László alpolgármester azt mondta, erre van esély, de egyelőre nem tudni, sikerül-e megoldani. A hétvégén a két ország között összesen 10 ideiglenes átkelő nyílt meg. Ezek közül 2 később állandóan működni fog – hogy ezek egyike a palotai lesz-e, az a forgalmon fog múlni.