Az Alföldvíznek ez veszteség, de nem tekinthetnek el a számlázástól - 3 forintos vízdíjat kellett fizetnie

– Először azt hittem, rosszul

látom, aztán jót nevettem – mondta a makói Mucsi Tamás, aki 3 forintról szóló számlát kapott az Alföldvíztől. Neve ismerősen csenghet olvasóinknak, ő a makói ifjúsági klub vezetője és a Demokratikus Koalíció választókerületi elnöke, de a számlát magánemberként, otthon kapta.



Az október havi számláról van szó, amely Mucsi szerint azért lett ilyen szerény összegű, mert nem sokkal korábban volt a szokásos leolvasás, és korábban valószínűleg kevesebbet fogyasztott annál, mint amit a vízszolgáltató előzetesen kalkulált.



– Nem igazán értem, ekkora összegről egyáltalán miért küldenek levelet, pláne csekket – tette hozzá. Becslése szerint a számla meg a csekk kinyomtatása, illetve postázása legalább 60-70 forintba kerülhetett. A számlalevélről készült fotót egyébként a Facebookon is megosztotta – mi is ott láttuk. Ismerősei közül az egyik tréfásan arra hívta fel a figyelmét, hogy ha készpénzben rendezi, a kerekítés miatt kénytelen lesz brutálisan túlfizetni a számlát. Egy másik azt ajánlotta, reklamáljon, egy harmadik azt, várja meg a felszólító levelet, esetleg azt is, amíg ráterhelik az összeget az ingatlanra.



Mucsi azt mondta, a csekket természetesen annak rendje és módja szerint befizeti a postán. Szaván fogtuk, elkísértük. Az ablaknál a sárga csekket egy 5 forintos társaságában adta át. Az ügyintéző hölgy szemrebbenés nélkül vette át és intézte a tranzakciót. A kérdésre, hogy kapott-e már hasonlóan kis összegről szóló utalványt, azt mondta, időnként előfordul ilyesmi. Volt már dolga 1 forintos csekkel is – azt egyszerűen áthúzta és visszaadta. Most az igazolószelvényt nyújtotta át, visszaadni természetesen nem tudott 2 forintot.

Nem tehetnek másként



Megkérdeztük az Alföldvíz Zrt.-t, miért küldött ki 3 forintos számlát, illetve csekket. Mint megtudtuk, a szolgáltató kétféle számlát állít ki és juttat el a felhasználóinak: az egyik rész-, a másik elszámoló számla. Amennyiben elszámoló számláról van szó, jogszabály kötelezi arra a szolgáltatókat, hogy a végösszegtől függetlenül a leolvasástól számított 15 napon belül számlát állítsanak ki. Az Alföldvíz számára ez a számlakibocsátás valóban veszteséges, de a jogszabályi kötelezettség miatt ki kell állítania a számlát. Részszámlát viszont – mint az üzletszabályzat rögzíti – kizárólag akkor állítanak ki, ha az összeg eléri a 3810 forintos értékhatárt.