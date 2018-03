Az ambrózfalvi anya nem segélyekből akarja eltartani a gyermekeit

Mint megírtuk, a tízgyermekes Gál Ildikó elvesztette a közmunkáját. Szerinte akkor kezdődtek a bajok, amikor a falunapon kifogásolta, hogy olyan is indult a sütiversenyen, aki benne volt a zsűriben. A polgármester azt nyilatkozta, az asszonyt a viselkedése miatt nem foglalkoztatják tovább (2018. március 4.: Munka nélkül maradt a tízgyermekes édesanya – kizárták a közmunkából).A cikkünk megjelenését követő napon Bárdi László , a foglalkoztatási osztály vezetője telefonon vette fel a kapcsolatot Gál Ildikóval. Az osztályvezető elmondta Gál Ildikónak, hogy a sajtóból értesültek arról, milyen nehéz helyzetbe került, ezért felajánlotta a segítséget. Az édesanya beszámolt arról az osztályvezetőnek, hogy jelenleg árvaellátást, özvegyi nyugdíjat és családi pótlékot kap. Kijelentette, hogy ezekből a pénzekből meg tudnának élni, de ő fontosnak tartja, hogy legyen munkahelye. Már bejelentkezett egy makói kft.-hez. Bárdi László a foglalkoztatási osztály lehetőségeiről is tájékoztatta az édesanyát. Mint ahogyan ez Nagy Hilda, makói négygyermekes anya esetében is történt, Gál Ildikónak is konkrét munkalehetőségeket ajánlott. Az ambrózfalvi asszony ezt köszönettel fogadta, de azt válaszolta, hogy először megvárja a makói cég visszajelzését.Az osztályvezető arra is felhívta Gál Ildikó figyelmét, hogy jogosult az álláskeresési járadékra is, mivel ehhez elegendő időt töltött a közfoglalkoztatásban. Tekintettel súlyosan hátrányos helyzetére (8 általánost végzett, közfoglalkoztatása 30 napon belül szűnt meg, több kiskorú gyermeket nevel egyedül) az a cég, amely foglalkoztatja, támogatást vehet igénybe. Az osztályvezető erről azt a makói céget is tájékoztatta, ahová Gál Ildikó munkára jelentkezett.