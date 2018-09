Az apátfalvi tűzkárosultaknak gyűjtöttek a színházi jótékonysági esten - 170 ezer forintot kapott Erzsébet és családja

– Nem találok szavakat. Megható, hogy olyan emberek is a segítségünkre sietnek, akik nem itt élnek, nem ismernek bennünket személyesen – mondta az apátfalvi Ottlokán Lászlóné tegnap délután. Ekkor vette át azokat az adományokat, amelyek a múlt szombati jótékonysági születésnapi gálán gyűltek össze – az estet a Szegedi Nemzeti Színház két 65 éves munkatársa, Somló Gábor színművész és Bodnár György nyugdíjas főfodrász tiszteletére tartották a kisszínházban.

Megírtuk: az özvegyasszony faluszéli kis háza bő két héttel ezelőtt leégett – az is csak a szerencsén múlt, hogy a tűzben senki sem sérült meg. Erzsébet férje öt évvel ezelőtt meghalt, most öt gyermekével és betegeskedő édesanyjával él együtt, egy makói boltban dolgozik eladóként. A családnak az önkormányzat szükséglakást biztosított. Az továbbra sem derült ki, pontosan mi miatt csaptak fel a lángok, az azonban már valószínűnek látszik, hogy a Szabadság utcai házat nem lehet helyreállítani. A család Makóra, egy most még felújítás alatt álló házba fog költözni, de hogy a mesterek mikor végeznek a munkával, egyelőre nem tudni.

– Megrendítő ez a tragédia, és csodálatra méltó, milyen erős az édesanya

– mondta Somló Gábor, miután elbeszélgettek Ottlokánnéval, és megnézték a ház romjait. A színművész hozzátette, boldogság, hogy ennyi pénz összejött, hálás az adományozóknak, az előadásban szerepet vállalt kollégáknak, a színház vezetésének és lapunknak is, hogy felhívtuk a figyelmet a családra. Bodnár György azt is hangsúlyozta, a pénzhez sokan csak pár száz vagy ezer forinttal tudtak hozzájárulni, de mindenki jó szívvel, szeretettel adta, amit adott.A két színházi ember egyébként Apátfalván először a polgármesteri hivatalban találkozott Ottlokánnéval, valamint a falu polgármesterével, Szekeres Ferenccel. A hivatalban az is kiderült, hogy– ezeket szintén a két ünnepelt baráti köréből ajánlották fel. A polgármester megígérte, hogy megszervezi ezek átszállítását Szegedről Apátfalvára.