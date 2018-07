Az eddigi mérlege 4 halott, többtucatnyi sebesült: nincs pénz a Rákosi úti körforgalomra

Hiába a forgalomlassító jelzések, akkor is gyakran történik itt baleset. Archív Fotó: Szabó Imre

A roncsok közül tűzoltók szabadították ki a sérülteket, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, két ember került kórházba a napokban annál a kereszteződésnél, ahol a Makó-Rákosra vezető út találkozik az M43-as sztrádáról levezető úttal. Két autó ütközött – úgy tudjuk, azért, mert az egyik sofőr nem adott elsőbbséget. A baleset ismét felhívta a figyelmet arra, hogy ez egy veszélyes kereszteződés.Az autópálya első szakaszának átadása, azaz 2011 óta a mostanival együtt 36 komolyabb balesetet jegyeztek itt fel, ezek közül három volt halálos, összesen négyen vesztették életüket.Most ismételten érdeklődtünk a Magyar Közútnál, hogy áll a körforgalom ügye, amit az erre autózók a kezdetektől kérnek. Emlékezetes: lapunk érdeklődésére tavaly azt írták, a közlekedésbiztonságot javító 2017-es projektek összeállítása során már javasolták a körforgalom tervezését . A megvalósításhoz azonban az is kell, hogy a beruházás bekerüljön a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kormányelőterjesztésébe a közlekedési ágazat stratégiai feladatairól. Mostani levelünkre azt válaszolta a kommunikációs osztály: a társaságnak egyelőre nincs pluszpénze sem a tervezésre, sem a beruházásra.A tájékoztató arra is kitér, hogy a kereszteződés előtt minden szükséges forgalomtechnikai jelzés az előírások szerint kint van: az alárendelt irányokból érkezők forgalomlassító jelzések és STOP jelzőtábla mellett haladnak el, illetve 70 kilométer per órás sebességkorlátozás van érvényben a főúton, így a balesethez az okozó gépkocsivezető figyelmetlensége, szabálytalansága nagymértékben hozzájárulhatott. Tapasztalataik szerint a körforgalom sem képes minden ilyen esetet megelőzni.