Az egyenruhások összehangoltan, precízen dolgoztak - Magasból mentés a makói főtéren

– A legjobban az tetszett, amikor az emelőkosaras létra segítségével lehozták a tetőről a sérültet – mondta tegnap délelőtt a makói főtéren Szegi Marcell, a Kálvin-iskola 7. a osztályos tanulója. Sok diáktársával együtt azt a bemutatót jött nézni, amit a város legmagasabb lakóépületénél, a Lordok Házánál tartottak a mentősök és a tűzoltók a mentőszolgálat 70. születésnapját köszöntve. Marcell figyelmét a legjobban azok a pillanatok ragadták meg, amikor az épület tetejéről kosaras létrával lehozták a sérültet. Volt olyan osztálytársa, aki rögtön azt mondta, mentős lesz – ő még nem döntött.Azok, akik a téren összegyűltek, egy mentési gyakorlatot láthattak – tudtuk meg Hangai Józseftől, a mentőszolgálat regionális szervezetének kommunikációs munkatársától. A szituáció szerint az épület kéményéről egy munkás leesett a tetőre; felmentek hozzá a mentősök, ellátták a sérüléseit, de mivel félő volt, hogy ront az állapotán, ha lépcsőn hozzák le, segítséget kértek a katasztrófavédelemtől. Emelőkosaras mentőszerrel, rögzíthető hordággyal hozták le, majd állapotvizsgálat után mentőautóba rakták és kórházba vitték.Hangai József azt mondta, Makón ritkán alakul ki hasonló helyzet, Szegeden viszont, ahol vannak nagyon magas épületek, viszonylag gyakran. Amit az érdeklődők most láthattak, arra külön nem kellett gyakorolni, mindent rutinból csináltak a bajtársak – az együttműködést megkönnyíti, hogy mind a mentőszolgálatnál, mind a tűzoltók kötelékében dolgoznak olyan kollégák, akiknek a másik szervezetben is van gyakorlatuk. A bemutató után egyébként újraélesztési gyakorlaton is részt vehettek a gyerekek.