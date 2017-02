Az ellenőrök szerint sérült, György szerint gyűrött volt a jegy, ami miatt megbüntették

Fotó: Szabó Imre

A makói Karácsonyi György idén januárban Szegeden kapott a kocsi szélvédőjére „mikuláscsomagot" – pedig vett napi parkolójegyet, érvényesítette és ki is helyezte. Mint elmesélte, egy orvosi kontrollvizsgálatra érkezett a megyeszékhelyre. Azért nem a mobil parkolási rendszert választotta, mert nem volt biztos benne, hogy 2 órán belül végez, és egyébként is volt parkolójegye. Amikor meglátta, hogy megbüntették, a közelben járó parkolóőrnél érdeklődött, aki azt mondta, szerinte sérült, rongált volt a parkolójegy, azaz korábban használva lehetett.– Lehet, hogy a napokat jelző korongnál érvényesítéskor erősebben fogtam meg a szelvényt, és kicsit meggyűrődhetett, de nem gondoltam, hogy ez probléma. Máskor is jártam már így, akkor nem büntettek meg – tette hozzá.

A karbantartó technikusként dolgozó Karácsonyi György a büntetés miatt panaszt tett. Szerinte a jegy akkor sérült, rongált, ha el van szakadva, vagy nem olvasható az azonosító száma – jelen esetben ilyesmiről nem volt szó. Fellebbezését elutasították. Ügyvéddel is beszélt, aki ugyancsak úgy vélte, nem lehet a jegyet sérültnek nevezni, és szerinte valószínűleg a bíróság elmarasztalná a parkolási társaságot, de az eljárás és a szakértői díj többe kerülne, mint a bírság. Így inkább befizette az összesen 7 ezer forintos pótdíjat. Lapunkhoz azért fordult, hogy óvatosságra intse autós társait. Hozzátette: az SMS-alapú parkolási rendszer erre a problémára nem jelent tökéletes megoldást, mert épp az utóbbi időben fordult elő kétszer is, hogy a mobilhálózatok technikai hiba miatt elérhetetlenek voltak. Majó-Petri Zoltán , a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, a pótdíjjal kapcsolatos panaszokat részletesen megvizsgálják, és az eljárásban a „négy szem elvét" is alkalmazzák, vagyis egy másik kollégát is bevonnak. Lapunk érdeklődése nyomán felajánlotta a személyes egyeztetés lehetőségét is. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez az eset is jelzi, a jelenlegi papíralapú parkolószelvény-rendszer sokszor idéz elő problémás helyzeteket. Éppen ezért döntött úgy a szegedi önkormányzat tavaly szeptemberben, hogy modern parkolóautomata-rendszert telepít a városban. Az új eszközök várhatóan májusban állnak szolgálatba. Ezzel az ellenőrzés gyakorlata is átalakul, és kevesebb lesz az ilyen jellegű ügyfélpanasz – ígérte.