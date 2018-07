Az extrém Makón is menő - Kint is, bent is el lehet tölteni a szabadidőt érdekesen

Árak, elérhetőségek



A kalandpark a Maros-parti strandon található; a felnőttpályán 1800, a gyerekpályán 800 forintért lehet végigmenni, a canopy egyszer 1400 forint, a trambulin 700. A paintballpálya a Kiss Ernő utca 28. alatt található, előzetesen a 30/450-3995-ös számon lehet időpontot egyeztetni; saját felszereléssel 1000, egyébként – fokozattól függően – 3300-tól 6600-ig terjednek a részvételi árak. Az Exit Zone címe: Vásárhelyi utca 15., telefonszáma: 70/773-1062 – bármelyik szoba 2 főnek 4000, 3–5 embernek 8000 forint. A kukorica-útvesztő Kiszombor központjától 2,5 kilométerre van, aktuális programjairól az Útvesztő fb-oldalon lehet tájékozódni. A résztvevőktől minimum 300 forintos adományjegyek váltását várják.

A makói kalandpark az évek során folyamatosan gyarapodott új elemekkel. Van kalandpálya felnőtteknek és gyerekeknek, megmászható mókusfa és árbóc, illetve trambulin is. A legérdekesebb talán a canopy, ez tulajdonképpen drótkötélpálya, ami a folyó felett ível át.Maga az átsiklás – kipróbáltuk – egy mindössze félperces, de annál emlékezetesebb élmény. A kötél hossza mintegy 160 méter. A folyó felett, bár az ember legelső alkalommal talán nem erre figyel, pazar a kilátás: a part menti erdőt is jól be lehet látni – közben pedig a fejünk felett gördülnek a csigák, fütyül a szél a talpunk alatt.Új viszont a makói paintballpálya. Alapítója, Földesi Csaba azt mondja, itt lehet komolyan, de akár puszta szórakozásból is harcolni. A pályát egy ötvenszer százméteres területen alakította ki egy barátja segítségével; vannak hordók, sáncok, lőárkok és erdőség is. A lövés sújt, de ez nem vészes – teszi hozzá. Azt azért megjegyzi, elsősorban azoknak ajánlja, akik az aktív pihenést szeretik – ez tényleg sport, erőnlétet, állóképességet is igényel. Egyelőre kétszer négyfős csapatokat tudnak itt fogadni. Két hónapja nyílt meg, és az első tapasztalatok szerint van rá igény a Maros-parti városban.Szintén új Makón a márciusban nyílt szabadulószoba – pontosabban szobák, merthogy az ötletgazda, Bárdos József kettőt alakított ki egy tetőtérben. Kicsik, de képesek nagy élményt nyújtani. Az egyikben egy bűnügyet kell megoldaniuk a résztvevőknek, a másik pedig egy misztikus rejtélyt tartogat. Az Exit Zone kialakítása saját tapasztalatai alapján az alapító keze munkáját dicséri – sok hasonlót látott már. Úgy gondolja, akkor jó egy szabadulószoba, ha kellően ötletesek a feladványok.A városból kitekintve: 10 éve fogadja az érdeklődőket a kukorica-útvesztő Kiszombor határában. Az 5 hektáros táblában minden évben más az útvonal, most egy lufit kézben tartó mókás kukoricacső. A mintát először most is papíron tervezték meg, majd kézi erővel kapálták a táblába a Kiss Mária Hortenzia Honismereti Kör tagjai. Teljes hossza 4,5 kilométer, de annak is meg kell tennie 2,5 kilométert, aki elsőre rátalál a helyes útra. A fő szervező, Endrész Erzsébet elmondta: hétvégente kísérőprogramokat is rendeznek itt, egészen augusztus 11-éig.