Az RPM makói jelöltjei

Azt mondták, mindenekelőtt azt szeretnék elérni, hogy Honvéd városrésznek újra legyen önálló közmunkáscsapata, mert sok a panasz a gyomra, a szemétre. Ezenkívül be akarják fejezni a kalákaprogram félbemaradt munkáit, illetve képzésekkel segítenék a romák elhelyezkedését. Továbbra is szerveznének hagyományőrző és kulturális rendezvényeket, illetve adománygyűjtő akciókat. Ez utóbbit ígéretük szerint magánemberként akkor is folytatni fogják, ha nem választják meg őket.