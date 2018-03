Az útalapra megvan a pénz, még idén megcsinálják - Sárba süllyedt a makói Vasvári Pál utca

Nagy Mihály kocsija beleragadt a sárba. Fotó: Szabó Imre

– Amikor az szomszédék ideköltöztek, mondtam nekik, hogy ne kocsival jöjjenek, hanem tankkal, különben beleragadnak a sárba. Igazam lett – mondta a Vasvári Pál utca 20. alatt lakó Marsovszki Norbertné Krisztina 3 gyereket nevel, s mint meséli, a legnagyobb meg is csúszott, elesett a sárban, amikor boltba ment. Ő biciklivel jár – a járdán, ami szabálytalan, de az úttesten a féltérdig érő sár miatt ha akarna sem tudna haladni. Szomszédja, Nagy Mihály pedig egyenesen a járdára kénytelen parkolni autójával. Amikor meglátogattuk, épp a sarat lapátolta a házuk előtt. Felesége, Beáta azt is elpanaszolta, nem jön be a házukig a taxi, az ételszállító, de ha kellene, az ügyeleti kocsi sem.Az utca egyébként Honvéd városrészben van, ahol nem ez az egyetlen szilárd burkolat nélküli úttest. Érdekes, hogy a két szomszéd egymástól függetlenül, szinte egyszerre jelezte lapunknál, hogy beleragadtak a sárba. Azt is elmesélték, hogy korábban legalább zúzottköves borítás volt rajta, és úgy-ahogy tudtak közlekedni. A helyzet akkor vált szinte kezelhetetlenné, amikor járdát építettek az utcába, és a munkálatok során rengeteg föld került az útra. Krisztina meséli: most, amikor rendkívüli hideg volt, és a sár megfagyott, kihasználták az alkalmat, és vettek 10 mázsa tűzifát. Szerencséjük volt, még a fagyos napokon kihozták nekik – másként a sarokról kellett volna betalicskáznia a fát a férjének, mint tavaly.A körzet önkormányzati képviselője, Hadik György (Fidesz–KDNP) azt mondja, az a bizonyos járdaépítés évekkel ezelőtt volt – persze a sár az sár, akárhogyan is történt. Jó hírrel is szolgált a Vasvári utca lakóinak: az utca burkolat nélküli, 102 méter hosszú szakaszát még idén útalappal látják el, ami megkönnyíti a közlekedést. A beruházást az önkormányzat saját forrásból valósítja meg, a pénzt már elkülönítették rá az idei költségvetésben. Az útalapra a kopóréteg később, azt követően kerül fel, hogy az alap megszilárdult, illetve az utcában megoldották a szennyvízbekötéseket. Ezzel együtt a többi honvédi utcában is megszűnik a sár – részben makói költségvetési forintokból, részben a Honvéd-program keretében.