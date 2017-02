Az utolsó pillanatban került elő az alapkő

– Már majdnem feladtuk, hogy megtaláljuk, mert az egykori építésvezető rosszul emlékezett, hová helyezték el – mesélte el Szikszai Zsuzsanna , a makói könyvtár és múzeum igazgatója, miként bukkant elő csaknem fél évszázad után a könyvtár most lebontott, Deák Ferenc utcai épületének alapköve. – A munkagép kezelője hosszas keresgélés után azt mondta, még egy kísérletet tesz, és ha akkor is csak földet talál a markoló, befejezi, de ekkor szerencsénk volt.A januárban megkezdett bontással már végzett a kivitelező, az egykori bibliotéka helyén csak az üres telek áll. Az alapkövet 1969. április 4-én, az egyik tartóoszlop alapjában helyezték el. Ebben fülkét alakítottak ki, ebbe került egy nagyjából 30 centiméter magas üvegpalack, amelybe papírtekercset tettek, majd parafa dugóval és viasszal zárták le. Az üveg egy tízforintos bankjegyet és egy kétoldalas feljegyzést tartalmazott, amelyen az akkori városi tanács végrehajtó bizottságának határozata áll, miszerint a város könyvtárat épített a közművelődés számára. Az intézmény megyei, járási és városi összefogással, illetve sok társadalmi munkával épült. Néhány adat is olvasható a feljegyzés végén arról, hogy akkoriban mekkora volt Makó területe és lakosságszáma, kik voltak a település és a párt helyi vezetői, illetve az épület tervezője. Érdekessége a dokumentumnak, hogy felsorolja az 1969-es élelmiszerárakat. Fél évszázada 1 kiló só ára 2 forint 30 fillér volt, a zsír kilója 20, a kenyéré 3 és 3,60, a cukoré 9,60 volt.Mindaz, ami a bontás során a földből előkerült, a múzeum gyűjteményébe kerül. Alapköve természetesen az új, Makovecz-tervek alapján épülő könyvtárnak is lesz – többek között azoknak a pályamunkáknak a java kerül majd bele, amelyeket helyi fiatalok készítettek a könyvtár a könyvtár felhívására. Az új könyvtár építése márciusban indul, és várhatóan bő egy évig tart.