Baleset, tűz, fulladás - vízimentők makói akciója fotókon, videón

Ez utóbbi túlzás nélkül drámai volt, a sztori szerint ugyanis egy fiatal pár lánytagját élve mentették ki a folyóból, a fiúnak viszont már csak a holttestét vontathatták partra. Mindenki tudta, hogy a srác él, és csak szerepet játszik, de amikor fekete nejlonnal takarták be, a zsivajgás elhalkult.

Öt napon át játszhat értékes nyereményért



Játsszon a Délmagyarország és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának közös akcióján, és nyerje meg a rendőrség 20 ezer forint értékű ajándékcsomagját, amivel kicsik is, nagyok is jól járnak. Keresse mindennap a delmagyar.hu-n a bűn- és baleset-megelőzéssel foglalkozó cikkeinket, tudjon meg minél többet, mire figyeljen, ha nyaralni, túrázni vagy csak simán napozni indul élő víz mellé, főleg gyerekkel. Mindennap felteszünk egy kérdést, aki az összesre jól válaszol, az megnyerheti a rendőrség értékes nyereménycsomagját. A témákat és a kérdéseket június 6-án, szerdától június 12-én, keddig keresse. A nyerteseket június 13-án, szerdán sorsoljuk, őket e-mailben értesítjük. A díjakat másnap, azaz június 14-én a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon adjuk át. Balesetmentes jó játékot kívánunk!

– Szerintem nagyon fontos, hogy a nyári szünet idején is figyeljünk a ránk leselkedő veszélyekre – mondta Tar Viktória, a makói Szikszai-iskola nyolcadikos diákja tegnap délelőtt a Maros-parti juniálison. Elmesélte, hogy egyszer maga is segédkezett egy vízi baleset elhárításában: a Hagymatikum körfolyosós medencéjében egy, az úszásban bizonytalan ismerősét ő húzta ki a medence széléhez, hogy aztán az úszómester kiragadhassa a vízből. – Kell, hogy tudjunk úszni, de az is, hogy tisztában legyünk a drog veszélyeivel, illetve ügyeljünk a biztonságos közlekedésre – összegezte véleményét. Hozzátette: nagyon nagyra becsüli a mentősök, rendőrök, tűzoltók munkáját, akikre a bajban számítani lehet.A megyei rendőr-főkapitányság évek óta igyekszik a diákokat a nyári szünetre felkészíteni – tegnap délelőtt már tizedik alkalommal tartotta meg a főkapitányság bűnmegelőzési osztálya a szünidőindító biztonsági juniálist. M. Toronykőy Márta alezredes, az osztály vezetője lapunknak elmondta: a rendezvényt nyaranta más-más városban, de mindig vízparton tartják. Ezúttal a makói rendőrkapitánysággal, a megyei baleset-megelőzési bizottsággal, a szegedi vízimentőkkel, a szegedi vízirendészekkel, illetve a makói tűzoltókkal és mentőkkel működtek együtt. Elsősorban a vízzel kapcsolatos veszélyekre hívták fel a figyelmet, de hangsúlyt kapott például a közbiztonság és a tűzmegelőzés is. – Ha ennek révén csak egy gyereket is sikerült megóvni valamilyen veszélytől, már megérte – mondta az alezredes.Az egész délelőtt tartó programsorozatban 180 gyerek vett részt helyi és környékbeli iskolákból. Nyitányként zenés tornán vehettek részt a fiatalok, majd látványos vízből mentési gyakorlatot láthattak.– Ilyet korábban még nem tartottunk – mondta Seller András, a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat vezetője. Hozzátette, szerencsére nem sok a hasonló eset, de az élővízzel, különösen a Marossal vigyázni kell, mert kiszámíthatatlan. – Néhány évvel ezelőtt Apátfalvánál egy 20 év körüli lány fulladt bele a folyóba. Ahol sétált, ott előző nap bokáig ért a víz, aznap viszont elnyelte őt az ár. Nem tudott úszni – mondta.A bemutató után a gyerekek iskolánként csapatokra bomlottak, és összesen 9 állomáshelyet végigjárva akadályversenyen vettek részt játékos, látványos feladatokkal – volt köztük elméleti és gyakorlati is. A makói tűzoltóparancsnok, Balogh Róbert alezredes például a tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos tudnivalókat osztotta meg velük, majd azt kérte tőlük, vízsugárral lőjenek célba – a vizet pedig társaiknak kellett kézi erővel szivattyúzniuk egy tartályból. A vetélkedő végén mindenki ajándékokat, a biztonságos nyárhoz szükséges felszereléseket kapott.