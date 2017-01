Befogadták a főtér cicáját

– Nagyon szeretem az állatokat. A cicát jól ismerem, többször találkoztam vele, és mivel most borzalmas hideg van, nem tudtam az utcán hagyni – mesélte a helyi állatbarát, Kozserán Krisztina . A macskáért autóval ment. Az egyébként is nagyon szelíd, kezes állatot könnyű volt megfogni és hazavinni, ott pedig hamar megbarátkozott a Csáky utcai ház többi cicájával. Most 9-en vannak. Amikor a hétvégén meglátogattuk, elégedetten dorombolt a kanapén. Krisztina akkor azt mondta, a fotóját felteszi a Facebookra, hátha új, szerető gazdára lel, mert náluk már így is sok a négylábú – de ha nem kell senkinek, természetesen gondját fogja viselni.A makói főtér egérvadászáról valóságos legendák keringenek. Ezek szerint legalább két-három éve a Csipkesor egyik lépcsőháza előtt, az egyik üzlettel szemben tanyázik. Esténként a közeli bokrok valamelyikében húzódik meg, esetleg felmászik a közeli fára, nap közben pedig szívesen fogadja a simogatásokat, a finom falatokat. Több tányérja is van az egyik padnál, állítólag őt eteti az egész környék. Ez látszik is rajta.A lakók közül a legtöbben azt mesélik, az egyik csipkesori lakásban élt, majd miután a gazdája meghalt, otthontalanná vált, de a helyhez továbbra is ragaszkodik. Többen megpróbálták hazacsalogatni – sikertelenül. A macska tartózkodási helyéhez legközelebbi üzlet vezetője azt mondta, ő is többször hazavitte, de mindig visszaszökött.Krisztinánál vasárnap jelentkezett érte egy férfi, mondván, ez az ő Cirmije, és pénteken lépett le. Elvitte, de hogy, hogy nem, az állat hétfő délelőtt már megint a főtéren gubbasztott. Krisztina megint érte jött, a cirmos pedig eleinte megszeppenve fogadta, de végül rutinos mozdulattal ugrott a kocsi anyósülésére.– Szerintem most már nálam marad – mondta a macskabarát. A Facebookon egy ismerőse a hírt így kommentálta: „Az egyik szemem sír, a másik nevet. Örülök, hogy a cicának új gazdija van, ugyanakkor most már nem tudom megsimogatni, sokszor olyan jó volt. Többet ért, mint egy pszichológus."