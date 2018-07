Bekerült a cigányok étele a megyei értéktárba: csak törni szabad, vágni nem - mondták a kelt bodagról Apátfalván

Az inetrnetes oldalakon is téma a kelt bodag



Bodagsütés tepsiben, Apátfalván. Fotó: Vargáné Nagyfalusi Ilona

„Aki megóhajtja, a mai napig megsüti (...) Nagyon finom, káposzta mellé nagyon szeretjük. Jót lehet enni belőle. Csak törni szabad, vágni nem. Régen minden cigány sütötte ezt, a saját szája íze szerint sósabbra, vagy kicsit csak" – mondta az apátfalvi Csokonai utcában lakó Nagy Dezsőné Irénke néni, a legidősebb cigány asszony a faluban. Az ő aláírása is szerepel a határozatban, amellyel az Apátfalvi Települési Értéktár Bizottság javasolta felvenni a megyei értéktárba a kelt bodagot, a cigányok kenyerét. A Csongrád Megyei Értéktár Bizottság elfogadta a javaslatot – derült ki a legutóbbi megyei közgyűlésen.Az apátfalviak leírása szerint egy kiló liszthez egy csomag élesztő, egy evőkanál só kell, de aki rendszeresen süti, nem méricskél. A hozzávalókat közepes vájdlingba teszi, összekeveri, langyos vízzel „bedagasztja". Letakarja, meleg helyre teszi. Ahogy megkelt, a deszkára lisztet szór, ráborítja a tésztát, kézzel széthúzza, langyos disznózsírral meglocsolja. Négybe összehajtja, 10 percig kelni hagyja. Aztán újból kihúzza, megint zsírozza, négybe hajtja. A széleit eligazítva kizsírozott, magas peremű tepsibe teszi, és 5 perc pihentetés után sütőbe teszi. Nem takarja le. „Mikor megsült, ruhára tesszük ki a tepsiből. Vízzel, kézzel megmosdatjuk, és a ruhába betekerjük. Akár 15-20 centi magas is lehet, ha jól dolgozik az élesztő. Leveles, ritka, könnyű, nagyon finom kenyérféle" – olvasható a határozatban.– A receptet Károlyi Sándor felesége diktálta le, ez alapján írtam. Azért tartottam fontosnak, hogy felvegyük az értéktárba, mert a cigányok hagyományait rajtuk kívül kevesen ismerik. Azt, hogy vágni nem lehet, csak törni, szerintem azért mondták, hogy kés ne érjen hozzá – mondta lapunknak Vargáné Nagyfalusi Ilona, az Apátfalvi Települési Értéktár Bizottság.A kelt bodaggal több internetes receptoldalon is lehet találkozni. A mindmegette.hu 1 kiló liszthez szintén 5 deka élesztőt javasol, valamint 2 teáskanál sót, 4-5 deci langyos vizet, és olajat vagy zsírt. A Romani Gastro blog szerint ez a cigány konyha legismertebb étele, és elkészítésében hasonlít a vándorló népek lepénykenyereihez. A régi magyarok is sütöttek ilyet kölesből, a paraszti konyha is ismeri. Nagyon sokféle receptet lehet találni hozzá, a tepertős változattól „a Bódi Margó-féle luxusbodagig" – írja a blog.