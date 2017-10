Beköszöntött Makón a megbocsátás hava, jól járnak a könyvtár feledékeny olvasói

Októberben eltekint a makói könyvtár a késedelmi díjaktól. Azoknak az olvasóknak, akik valamiért nem tudták a megadott határidőig visszavinni a kikölcsönzött könyveket, nem kell kifizetniük a napi 5 forintot. A cél az, hogy a könyvek visszakerüljenek az intézménybe. – A kölcsönzési idő lejárta után még várunk két hétig. Ha utána sem hozzák vissza az olvasók a könyveket, három felszólítást küldünk – tudtuk meg Galamb Katalintól, a József Attila Könyvtár és Múzeum igazgatóhelyettesétől.



– Arra is külön felhívjuk a figyelmet, hogy októberben, a megbocsátás hónapjában a késedelmi díjat is elengedjük – folytatta az igazgatóhelyettes. Az elmúlt évek tapasztalata szerint sokan élnek a lehetőséggel. – A késedelmi díj összege mindössze napi 5 forint. Vannak, igaz, nem sokan, akik még így is több tízezer forint tartozást halmoztak fel.



Sikerkönyveket, tanuláshoz szükséges szakkönyveket, nyelvkönyveket felejtenek el leggyakrabban visszavinni az olvasók. A többség csak egy kicsit csúszik. – A kölcsönzési idő egyébként meghosszabbítható. Az olvasók online, telefonon vagy személyesen is megtehetik ezt. Akkor nincs szükség semmilyen szankcióra – tette hozzá Galamb Katalin.