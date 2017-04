Benzinnel lelocsolta, és felgyújtotta áldozatát: jövőre szabadulhat Muki

Régóta nincs fegyelmije, de nem mintarab



Információink szerint Mukinak az elmúlt években nem volt fegyelmije a fegyházban, de nem igazak azok a különböző újságokban megjelent információk, hogy halmozza a dicséreteket, és mintarab, hogy minél hamarabb feltételesen szabadlábra helyezzék. Büntetési fokozatán sem változtattak az évek alatt, így börtön helyett továbbra is a szigorúbb fegyházban van. A jövő nyári meghallgatása sem garantálja a feltételes szabadlábra bocsátást, a fegyelmik és a dicséretek fényében a nyomozási bíró dönt ügyében. Számára kedvezőtlen döntés esetén legkésőbb 2021-ben lesz újra szabad ember.

– Ha meggyullad valami miatt a gaz az utcában, az itt lakók azt mondják: ég, mint Heni – mondta egy háromgyerekes fiatal családanya tegnap a makói Szende utcában. Itt áll a már igencsak romos állapotban lévő ház, ahol 14 éves koráig ifj. Kurai András élt. Ahogy megírtuk, 2006 nyarán megkötözte, benzinnel lelocsolta, és felgyújtotta az akkor 18 éves Pénzes Henriettát. A fiatal magyarcsanádi lány még másfél kilométert tudott kúszni segítséget kérve, miközben testfelületének 80 százaléka összeégett.Kórházba vitték, ahol három hét múlva meghalt. A Muki néven elhíresült Kurai Andrást jogerősen 15 év fegyházbüntetéssel sújtotta 2007 végén a Szegedi Ítélőtábla azzal, hogy büntetése négyötödének letöltése után bocsátható először feltételesen szabadlábra. Ez jövőre telik le. Információink szerint Muki jövő nyáron áll a nyomozási bíró elé, aki dönt a sorsáról.– Itt mindenkinek kisgyerekei vannak. Mi van, ha egyszer bekattan, és felgyújt egy babakocsit, benne egy kisgyerekkel? Jobb lenne, ha szabadulása után máshol keresne magának lakást – mondta a neve elhallgatását kérő fiatalasszony, aki elmondása szerint jól ismeri Muki nővérét is.– Három éve meghalt az anyjuk – mondta a nő. Haláláig várta vissza fiát a börtönből. Muki nővére, úgy tudjuk, azóta megházasodott, két fia van. Négyen lakják az omladozó családi házat. Tegnap többször jártunk ott. Késő délután találtunk otthon valakit. A fiatalember, aki nevét nem mondta meg, az ablakból közölte: nem ismeri Mukit, fogalma sincs, kiről van szó.– Itt már aligha férne el Muki. Nekem nem volt soha különösebb bajom vele, egyszer éretlen körtével dobta be az ablakomat, utána elcsíptem a grabancát, elbeszélgettem vele, utána már mindig illemtudóan köszönt – mondta Kuraiék szembeszomszédja. Paku János is emlékszik a tragédia napjára, elmondása szerint ő volt az egyik, aki Heni megégett bőrét habbal hűtötte, amíg a mentők kiértek. A férfi és felesége a mai napig úgy véli, hogy bár a szörnyű bűncselekményt Muki követte el, de fenyegetés hatására tette ezt, a családja életével zsarolta meg valaki. – Van Mukinál rosszabb ember is a környéken – magyarázta Paku János Próbáltunk tegnap kapcsolatba lépni az áldozat, Henrietta édesanyjával is. Magyarcsanádról információink szerint elköltözött, és a hozzá kapott telefonszámon sem értük el.