Bíróság dönt az apátfalvi zöldségboltról - a volt polgármester ellehetetlenítésről beszél

Május 11-én a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság tárgyal az apátfalvi Kossuth utcai zöldségesüzletről. A boltot működtető Varga Péter és családja ugyanis pert indított a helyi önkormányzat döntése miatt. Az apátfalvi képviselő- testület február végén zárt ülésen úgy határozott, közérdekből visszavonja a közterület-használati engedélyt az üzlettől , amelyet május elsejei határidővel el kell bontani (2017. március 17.: Május elsejéig maradhat a zöldséges ).Varga Péter szocialista megyei önkormányzati képviselő korábban polgármestere volt Apátfalvának. Utódja, Szekeres Ferenc és a testület többsége pedig fideszes. Az önkormányzat arra hivatkozott, hogy pályázati pénzből felújíttatná a piacot, és a beruházásnak útban van a zöldségesüzlet. Varga szerint 34 éves ott álló üzlethelyiségük épen hagyásával is fel lehetne újítani a piacot, ez az ügy csak az ő ellehetetlenítésére jó.A határozattal kapcsolatos kérdéseinkre Szekeres Ferenc nem válaszolhatott, mert zárt ülésen döntöttek. Azt viszont elmondta, a testületnek megvannak a jogi eszközei arra, hogy érvényt szerezzenek a határozatnak, és benne van a helyi rendeletben , hogy közterület-használati engedélyt közérdekből bármikor vissza lehet vonni, és ezzel minden bérlőnek tisztában kell lennie.Varga Péterék bírósági keresetükben is erre a rendeletre hivatkoznak – megjegyezve, tényleg vissza lehet vonni az engedélyt, de ilyen esetben fel kell ajánlani egy másik helyiséget, és ez nem történt meg. Tehát a képviselő-testület megsértette a helyi rendeletet. Vargáék az építési engedélyre és a pályázatra vonatkozó észrevételt is tettek. Annyit mindenesetre elértek, hogy a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a jogerős ítéletig felfüggesztette az önkormányzati határozat végrehajtását.