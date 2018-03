Biztonságossá teszik a gólyák otthonait Királyhegyesen

– A falu főterén 5 gólyafészek van, a környező utcákban ugyanennyi – tudtuk meg Horváth Lajostól, Királyhegyes polgármesterétől. Azért érdeklődtünk, mert mint a Körös–Maros Nemzeti Park tájékoztatójából kiderül, a napokban a faluban 5, villanyoszlopra épített gólyafészek került magasítóra a madarak biztonsága érdekében. A gólyák persze építkeznek a községben kéményekre is. A királyhegyesiek szeretik őket: a falu első embere elmesélte, hogy 2-3 évvel ezelőtt kiesett az orvosi rendelő kéményén lévő fészekből egy fióka, mire valaki azonnal kihívta a tűzoltókat. Az apró madarat ők helyezték vissza, emelőkosaras kocsival.



A mostani akcióról a nemzeti park azt írta, fél évszázaddal ezelőtt a fehér gólyák többnyire épületeken, illetve magas, erős fákon raktak fészket – napjainkban azonban több mint 90 százalékuk a villanyoszlopok tetején épít otthont magának. Az évről évre növekvő tömegű fészkek azonban leszakadhatnak, ráadásul a gólyacsaládot az áramütés veszélye is folyamatosan fenyegeti. Az ilyen esetek megelőzése érdekében Magyarországon az 1980-as évek eleje óta a természetvédelmi szakemberek sikeresen működnek együtt az áramszolgáltatókkal, s a gólyafészkeket biztonságos és erős magasítókra, stabil fészekalapokra helyezik.



A műveletet – ahogyan ez most Királyhegyesen is történt – az áramszolgáltató és a nemzeti park munkatársai a terület áramtalanítása után, együtt végzik el. A villanyoszlopra helyezett, körülbelül egy méter magas tartóoszlopra egy 120 centiméter átmérőjű fészektartó kosarat tesznek, amelybe gondosan elkészített műfészek kerül. Ebbe beledolgozzák az eredeti fészek anyagának jelentős részét is annak érdekében, hogy a gólyák otthonosabban érezzék magukat. A napokban a Csanádi puszták térségéhez tartozó Királyhegyesen öt gólyafészek került magasítóra, hamarosan pedig Deszken, Klárafalva környékén és Csanádpalotán is lesz fészekmagasítás – tudtuk meg