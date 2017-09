Bogárzó apró temploma tartja össze őket

– Számomra a templom maga volt a csoda. Máig emlékezetes élményem, amikor rájöttem, hogy a harangot a kötelet húzva magam is megszólaltathatom – mondta a Budapesten élő, de Bogárzón született grafikusművész, Makó díszpolgára, Szekeres István.



Ötéves koráig élt itt, és emlékezete szerint akkoriban itt komoly pezsgés volt – úgy emlékszik, a helyi kocsmában, ahol mindig baráti beszélgetések folytak, még biliárdasztal és könyvekkel teli szekrény is volt. Most, 90 esztendősen nagy örömmel látogatott haza, és különösen örült annak, hogy az ünnepségsorozat részeként most a Natura művésztelep bogárzói ihletésű képeit is kiállították.



A vasárnap megtartott rendezvény a helyi templomban indult, amit 110 esztendeje az ott élők építtettek – akkoriban kétezer ember tartozott hozzá. Természetesen szentmisét is tartottak, a templomkertben volt több kulturális és szórakoztató program, és hagyományos kirakodóvásár ugyancsak.



A Marosvidék kulturális folyóirat ünnepi albumot adott ki. Az, hogy Bogárzó nem tűnt el, ahogy más valamikori tanyaközpontok, elsősorban a valamikor itt tanított Puruczky házaspárnak köszönhető, amely jó egy évtizede szervezője a hasonló ünnepségeknek.



A folytatáshoz reményt ad, hogy Farkas Éva Erzsébet polgármester köszöntőjében összefogásra szólított fel a templom felújításának folytatása érdekében, és mindjárt fel is ajánlotta e célra egyhavi fizetését.