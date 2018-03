Bontják a Kálvin utcai rendelőt Makón

Elkészültek a Kálvin utcai rendelő bontási kivitelezési tervei, ugyancsak megvan a helyére épülő új tömb építési, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációja és a jogerős építési engedély is – derül ki abból az anyagból, amit szerdai ülésén tárgyal a makói képviselő-testület. Az épületben 3 felnőtt és 2 gyermek háziorvosi, egy fogorvosi és két védőnői körzet rendelője, illetve patika található, ám az elmúlt évtizedekben olyan rossz állapotba került, hogy már felújíthatatlan. Arról már korábban döntés született, hogy a helyére, várhatóan 200 millió forintból, újat fognak építeni – a látványterveket lapunkban is bemutattuk.



Mint most kiderült, időközben sikerült megtalálni, hová költözzenek a régi épület bontása, illetve az új felépítése idejére az orvosok, védőnők, illetve a gyógyszertár: a Lonovics sugárúti volt tüdőgondozó épületébe. Ez jelenleg az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonában áll, ezért az önkormányzat kérelmet nyújt be, hogy az átmeneti időre – várhatóan idén április 15. és jövő december 31-e között – adja át a városnak, illetve járuljon hozzá az átalakításához, hogy addig is megfeleljen a mai kor igényeinek, követelményeinek. A bontás, illetve az átalakítás és az új épület felépítésének árát saját költségvetéséből biztosítja a makói önkormányzat.



A szerda reggel 9-kor, a városházán kezdődő ülésen ezenkívül szó lesz többek között a közműszolgáltatók helyi tevékenységéről, az Egyesített Népjóléti Intézmény munkájáról, és döntenek arról is, ki kapja idén a Makói Medáliák díjat.