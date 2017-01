Bontják a makói könyvtár épületét

A munkagépek a jövő héten kezdenek dolgozni. Fotó: Szabó Imre

Mint elhangzott, a bontásra 4 vállalkozás jelentkezett, volt köztük makói, szegedi és hódmezővásárhelyi is. Ez utóbbi ajánlata volt a legolcsóbb, 9 milliós, így ők nyerték el a megbízást – érdekesség, hogy a legdrágább 70 milliós volt. A munka egy hónapig tart.Megírtuk, a könyvtárat azért bontják el, mert a helyére új épül Makovecz Imre tervei alapján. A beruházásra a város 2,6 milliárdos kormányzati támogatást kapott – a pénzből a Deák Ferenc utca, a Pulitzer sétány és a Csanád vezér tér egy része is megújul. A könyvtár építésére január 31-éig jelentkezhetnek a kivitelezők, a munka márciusban indulhat, és egy év múlva fejeződhet be.