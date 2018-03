Boronapiknik makói diákokkal - volt, akinek munkát is ajánlottak

– Azért jöttem el, mert a traktorosom, aki itt végzett, nemrégiben munkahelyet váltott, én pedig úgy gondoltam, az utódját is innen szeretném leszerződtetni – mondta a Galamb József nevét viselő makói agráriskola boronapiknikjén Antal József apátfalvi termelő. Gazdasága régóta jó kapcsolatban van az intézménnyel, épzési helyet is biztosít diákjainak. Úgy gondolja, akik itt végeznek, jól épzett, szorgalmas, megbízható fiatalok.Az iskola a t végén most először szervezett ilyen rendezvényt az Aradi utcai ülső tanterületen, ami annak ellenére is sokakat vonzott, hogy a rossz idő miatt a szabadtéri bemutatókat nem tudtá megtartani. A résztvevő gépcsodákat láthattak, az itt tanuló által termelt finomságokat óstolhattá meg, és megismerhetté az iskolában folyó mezőgazdasági épzéseket – tudtuk meg az igazgatótól, Horváth Zoltántól. Ami talán ennél is fontosabb: a végzős diákokat igyekeztek összehozni azokkal az agrárvállalkozókkal, akik fiatalítani akarnak. Úgy láttuk, sok esetben ez is sikerült.– Vásárhelyről járok át tanulni, ott ugyanis nincs ilyen épzést nyújtó suli. Nagyon elégedett vagyok vele – mondta a végzősö egyike, Katona Ákos. Mezőgazdasági gépésznek tanul; a pikniken azt mutatta be az érdeklődőknek, miként kell karban tartani a fogasborona rögtörő hengereit. Hozzá is odalépett egy algyői vállalkozó, aki munkát ínált neki. – Még nem tudom, elfogadom-e az ajánlatot. Van egy vásárhelyi agrárvállalkozás, ahol voltam gyakorlaton, a nyári szünetben is dolgoztam, oda is hívtak. Meggondolom, melyik ajánlatot fogadom el – mondta.