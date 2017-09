Bővül a fürdő, kérdés, uszodával vagy anélkül

A Hagymatikum egyelőre így néz ki. Fotó: Szabó Imre

Történelmi jelentőségűnek minősítette a képviselő-testület pénteki rendkívüli ülését Farkas Éva Erzsébet makói polgármester. Ezen ugyanis azok a beszámolók kerültek napirendre, amelyek a fürdő tervezett bővítésével kapcsolatban születtek. A Makona tervezőiroda szakembere, Gerencsér Judit látványtervekkel illusztrált előadást tartott arról, hogy nézne ki a Hagymatikum, miután az eredetileg megálmodott részekkel kiegészítenék.Épülne új öltözőszárny, élményrészleg kül- és beltéri csúszdarendszerrel, étkezőudvar és fedett uszoda 25×33 méteres medencével.

A fürdő látképe a nagy csúszdáról. Bővülhet az intézmény. Fotó: Szabó Imre

Ruszinkó Ádám befektetési tanácsadó pedig azt vázolta fel, miként lehet ebből gazdaságilag a legtöbbet kihozni. Szerinte miután a vendégforgalom már attól is évi 250 ezerről 422 ezerre nőtt, hogy a régi fürdő helyén megépült a torzóban maradt Hagymatikum, további 20-25 százalékos növekedés várható a beruházástól. Így nyereséges lehet, és érdemes lehet magánbefektetők bevonásával szállóvá alakítani a volt Galamb-kollégiumot és az egykori rendőrszékházat a Teleki utcában. De felhívta a figyelmet arra, hogy a beruházást, majd a fenntartást jelentősen megdrágítja, ha a sportuszoda is megépül.A vitában Czirbus Gábor alpolgármester (Fidesz–KDNP) az uszoda szükségességét hangsúlyozta, ahogy párttársa, Weszelyné Véghseő Henriett is, míg Hadik György felelős döntést sürgetett, mondván, mindent egyszerre nem lehet. Kovács Sándor (Fidesz–KDNP) viszont egyértelműen az uszodás változatot pártolta, mondván, az korábban is volt, és el lehet gondolkozni, hogyan lehet a fenntartásával járó pluszköltséget kigazdálkodni. A független Marosvári Attila a gazdaságosság érdekében szerényebb uszodát javasolt, ahogy a jobbikos Zeitler Ádám is.

A gordiuszi csomót végül Lázár János honatya-miniszter vágta át, aki azt mondta, a kormány kész támogatni a beruházást úgy is, ha csak a fürdőt bővítik, és úgy is, ha uszoda is épül – előbbi 3,5 milliárdba kerülne, az utóbbi összesen 8,5 milliárdba. Hangsúlyozta, hogy Makónak mint járásközpontnak mindenképpen szüksége van sportuszodára, azt azonban érdemes megfontolni, hogy esetleg ne a fürdőnél épüljön meg – másutt a 33-szor 25 méteresnél nagyobb medencének is volna hely.Az is lehetséges, hogy ha a kettő mégis egyben épül fel, az állam valamilyen megállapodás keretében átvállalja az uszoda fenntartásának évi 50–100 milliós költségeit, hiszen az ilyen sportlétesítményeket mindenütt az állam üzemelteti. Minderre tekintettel azt javasolta, a testület egyelőre ne hozzon döntést a fejlesztés konkrét tartalmáról. Szánjanak időt a lehetőségek megbeszélésére, és hallgassák meg a makóiakat is. A képviselők végül ennek szellemében fogadták el a fürdőfejlesztésről szóló tájékoztatókat.