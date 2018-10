Bronzérmet nyert a makói Károly csodamotorja

Orkonyi Károly a motorral és a serleggel. Egy igazán ütős vassal tért vissza Németországba.

A rendezvény október 3-ától 7-éig tartott, Károly kétkerekűjét a freestyle kategóriában díjazták. 30 országból 98 motort neveztek be a különös szépségversenyre. Károly volt az egyedüli magyar résztvevő.Orkonyi Károly ismert ember Makón, és a motorépítők világában is. Van kerékpárszerelői végzettsége, de vonzódása a vasas szakmákhoz családi örökség: déd- és ükapja is kovács volt. 2014-ben hírül adtuk, hogy Marusius fantázianevű motorjával – ez a Maros folyó ókori neve – szerepelt Kölnben, az épített motorok bajnokságán, és ötödik helyezést ért el. Az a gép az 1900-as évek amerikai versenyein feltűnt versenymotorokra hasonlít, 50 kilométer per órás sebességgel halad, 100 kilométeren 1,3 litert fogyaszt. Ez a mostani motor egészen más világ.A forgácsolás Bálint Zoltán, a festés M. Szaki László munkája. – 2014-ben voltam először a világbajnokságon, akkor megígértem magamnak, hogy visszatérek egy ütős vassal. Az ígéretet betartottam – írta tegnap a közösségi oldalon Károly, amikor hírül adta a sikert. – Ehhez olyan segítséget kaptam Bálint Zoltántól, amit egy motorépítő csak az álmaiban remélhet. A következő motor építéséhez óriási erőt adott ez a helyezés. A tervek már megvannak.