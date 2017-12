Búcsúzik az óévtől Makó

Idén is átfuthatnak a sportos makóiak az új esztendőbe – hívta fel a figyelmet Czirbus Gábor alpolgármester és Kovács Gábor sportszervező. A hagyományos szilveszteri futásra jelentkezőket szombat délelőtt fél 10-től várják a Hagymatikum főbejárata előtt. Rajt 10-kor; a gyerekek egyszer, a felnőttek kétszer futhatják körbe a fürdő épületegyüttesét, célba éréskor pedig forró teával és pogácsával várják őket. A felnőtt-táv 1500 méteres, a gyerektáv ennek a fele. A futók tombolasorsoláson vehetnek részt. A legidősebb pezsgőt kap, a legfiatalabb gyerekpezsgőt. Az első helyezettek pedig különdíjban is részesülnek.



Gergely Gábor, a Hagymatikum igazgatója azt is elmondta, hogy a fürdő idén az év utolsó napján 500 fős zárt körű rendezvényt tart vendégeinek – erre már két hete elfogyott az összes jegy. A résztvevőket welcome drink, svédasztalos vacsora, habfürdő, diszkó és két különböző stílusú élő zene várja két helyszínen. Az évet a Roy & Ádám Trió fogja zárni félórás koncerttel. Az igazgató jellemző adatként elmondta, ezekben a napokban is nagyjából annyi látogatójuk van, mint a főszezonban. Hozzátette: szilveszteri vendégeik között most is sok a külföldi, de a többség hazai.



Más forrásból megtudtuk, az év utolsó napján délután 3-tól most is ostorcsattogtatást rendez a Csanád vezér téren a Sándor Móricz Egyesület. Az új esztendő pedig a hagyományokhoz híven a Magán-zeneiskola fúvószenekarának koncertjével kezdődik az Erdei János Sportcsarnokban elsején este 6-tól Csikota József karnagy vezetésével; itt mond ünnepi beszédet a polgármester, Farkas Éva Erzsébet. Sztárvendégként fellép Cseh Antal operaénekes és akusztikus együttesével Péter Szabó Szilvia. Negyed 10-től fényshow szórakoztatja a makóiakat.