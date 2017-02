Carlo a régi makói bérlőknek kedvezne

Pintér Károly 15 éve működteti órásüzletét a makói belvárosban – most fizet harmadszor plusz egy évet. Fotó: Szabó Imre

– A bérleti díjak jelenleg megfizethetőek, de nem értem, miért kell még egy bőrt lehúzni azokról, akik évtizedek óta szolgálják a várost? – kérdezi a makói órásmester, Pintér Károly, vagy ahogy a városban mindenki ismeri, Carlo. Mint mondta, azoknak, akik az önkormányzattól hosszú távon bérelnek üzlethelyiséget, ötévente egyszer egyben vagy részletekben meg kell fizetniük a bérleti jog biztosítása címén plusz egyévnyi bérleti díjat.Ő is így tesz: a 33 négyzetméteres üzletért a számla tanúsága szerint havi 35 ezret fizet, de ehhez minden hónapban hozzájön a fenti okból 8800 forint.

– Ha már olyan sokan kapnak különböző kedvezményeket, miért ne engedhetnék el ezt a díjat mondjuk azoknak, akik már legalább egy évtizede bérlők, és nincs elmaradásuk, tartozásuk, és az ingatlant is rendben tartják? – kérdezi. Hozzáteszi: ilyen bérlő egyébként sem lehet nagyon sok, tehát ez komoly bevételkiesést sem jelentene.Pintér Károly az ötletet először egy évvel ezelőtt vetette fel egy lakossági fórumon, majd a múlt héten is, de érdemi választ egyik alkalommal sem kapott. A városházán lapunkat úgy tájékoztatták, Makón a bérlőknek így sem kell külön megfizetniük a bérleti jog piaci értékét. A 12 havi részletben is megfizethető térítést akkor kell fizetni, ha valakinek lejár a szerződése – igyekszik a város minél több határozott idejű megállapodást kötni –, vagy ha értékesíti a bérleti jogot. A már megállapított bérleti díjból ráadásul eleve adnak 20 százalék kedvezményt a rendesen fizető bérlőknek.