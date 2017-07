Célkeresztben a Jobbik makói plakátja

Küllemében a párt országos kampányához igazodó, egyik felén Lázár János honatya-minisztert és Farkas Éva Erzsébet polgármestert ábrázoló óriásplakátot helyezett ki a Jobbik makói szervezete nemrégiben a 43-as főút mentén, a kiszombori körforgalom előtt. A táblát azok láthatják, akik Szeged felől jönnek a városba. Az egyik felén az olvasható: Makó ma egy gyarmat, a másikon: Makó a makóiaké!



Az egyetlen példányban készült óriásplakát vitatéma volt a legutóbbi testületi ülésen. Kovács Sándor (Fidesz–KDNP) azt mondta róla, azzal egyetért, hogy Makó a makóiaké, és úgy vélte, ha Lázár János továbbra is annyi pénzt tud kiharcolni a makói térségnek, mint a mostani ciklusban, akkor mindig rá kell szavazni, amíg csak indul.



Czirbus Gábor alpolgármester (Fidesz–KDNP) hosszasan fel is sorolta a képviselőnek köszönhető beruházásokat, és azt a kérdést is felvetette, ezek után Hódmezővásárhelyen mivel akar majd kampányolni a Jobbik?



A pártnak van képviselője a makói testületben, Zeitler Ádám azonban nem szólt hozzá a vitához. Lapunknak azt mondta, azért, mert – mint korábban már jelezte – a testületi ülések napirend előtti felszólalásokkal telő részét üresjáratnak, felesleges színházi műsornak tartja.



A plakát mondandójáról azt mondta, ők nem abban az értelemben szeretnének fordulatot, hogy Makóról irányítsanak vásárhelyi intézményeket, például a kórházat, egyszerűen önállóságot szeretnének mindkét városnak.



A plakátra egyébként 10 hónapos szerződést kötöttek, de a vonatkozó törvény módosítása miatt nem biztosak abban, hogy ennyi ideig a helyén maradhat. Egyelőre az első hónapot fizették ki – a továbbiakat havonta addig, amíg nem kell eltávolítani a helyéről.