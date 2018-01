Célponttá teszi Makót a Hagymatikum: akár ezer új szálláshelyre is szükség lehet a bővítés után

– A mostani fejlesztéssel nyereségessé válhat a makói Hagymatikum – ezt mondta többek között Lázár János miniszter tegnap, amikor Farkas Éva Erzsébet polgármester és Makovecz Benjámin, a Makona Tervezőiroda vezetőjének társaságában bejárta a tervezett beruházás helyszínét. Megírtuk, a Makovecz Imre tervei alapján 6 esztendeje épült fürdő 9,5 milliárdos kormányzati támogatást kapott, amiből családi és élményrészleg, három fedett csúszdával ellátott csúszdatorony, napozóteraszos nyári öltöző és ételudvar, valamint sportuszoda épül.A város országgyűlési képviselője, mielőtt Gergely Gábor igazgató kalauzolásával, több helyi önkormányzati képviselővel együtt megnézte, mi hol fog épülni, arról is beszélt, hogy a kormánynak fontos a Makovecz-örökség. Makó az itteni épületeivel Makovecz-várossá vált, és a korábban asztalfiókban maradt tervek megvalósítására szánt központi támogatások közül a Hagymatikum bővítése részesült a legnagyobb támogatásban. Farkas Éva Erzsébet polgármester a beruházás állásáról azt a tájékoztatást adta, hogy az engedélyes tervek elkészültek, így a közbeszerzési eljárás az idei első negyedévben elindulhat.Lázár arról is beszélt, hogy idegenforgalmi szakemberek előrejelzése szerint ezzel a beruházással Makó az elkövetkező évtizedekre komoly turisztikai célponttá válhat. Emiatt a Magyar Turisztikai Ügynökség számításai szerint akár ezer újabb szállodai férőhely megteremtésére is szükség lehet egy következő beruházás keretében.Lázár János szerint Makó óriási lehetőséget kap a fürdő bővítésével. Fotó: Szabó Imre