Cikkünk nyomán vizsgálják, mi történt a csanádpalotai fogorvosi kezelések ügyében

Több pénzt kérnek

A fogorvosoknak a lehető legrosszabb pillanatban jött ez a botrány, mert vitában állnak a kormánnyal. Akik az alapellátásban dolgoznak, azt mondják, az állami finanszírozás nem fedezi a gyógyító munka valós költségét. Az utóbbi 15 évben 17 milliárd forinttal kaptak kevesebbet a munkájukért, mint a háziorvosok. A kormány most egy-egy polgár fogászati ellátására évente 2800 forintot szán, a fogorvosok azt kérik, ez 1700 forinttal növekedjen. Ha ezt nem kapják meg, lassító sztrájk is következhet, ez azt jelenti, hogy csak a sürgős eseteket látják el. Aláírásgyűjtésbe kezdtek – írta nemrég a Népszava.

A csanádpalotai fogorvosi rendelő ajtaja. Valakinek ez pénzébe kerül. Fotó: Karnok Csaba

Lázár János miniszter csütörtöki palotai fórumán említette, hogy tud a problémáról, és zajlik a vizsgálat – mondta lapunknak a történet legújabb helyi fejleményéről a csanádpalotai Bisztrán Györgyné. A nyugdíjas óvónő nemrég ügyfélkapuján megnézte orvosi ellátásainak listáját, és a valóságban el nem végzett fogászati kezelésekről talált bejegyzéseket. Elment a csanádpalotai fogorvoshoz, számon kérte rajta tettét, és felírta a Facebookra, amit tapasztalt.Ezt lapunk is megírta. Kiderült, hogy hozzá hasonlóan más is járt így (2017. június 2.:).– Ahogy megjelent a cikk, tényleg felhívtak az egészségbiztosítástól, Szegedről. Egyeztettünk, hivatalos bejelentést írtam, postára adtam. A doktornő azért, ahogy hallom, ugyanúgy jön rendelni, ahogy eddig – mondta Bisztrán Györgyné Az esetről még múlt csütörtökön feltettük kérdéseinket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek. Péntek délelőtt a NEAK válaszolt. Levele szerint a betegek az ügyfélkapun, interneten közvetlenül bejelentést tehetnek, ha dokumentált kezeléseiknél valamilyen furcsaságot látnak. A NEAK ilyenkor rögtön ellenőriz, és ha bebizonyosodik a gyanú, „intézkedik a szolgáltató szükség szerinti szankcionálására". Konkrét kérdéseink ügyében a NEAK dél-alföldi területi hivatala június 2-án helyszíni vizsgálatot végzett, de ennek eredményéről csak akkor tájékoztatják a lapot, ha az érintett betegek ehhez írásban hozzájárulnak.Az alapkezelő folyamatosan ellenőrzi az elszámolásokat. A csanádpalotai eset mégsem lehet egyedi. A cikkünket idéző estiujsag.hu újságírója kíváncsiságból megnézte az ügyfélkapun saját betegéletútját, és azt találta, hogy 50 ezer forint értékben rajta is végzett nemrég kezeléseket budapesti fogorvosa, akinél egyébként a valóságban 15 éve nem volt, mert máshová, magánrendelőbe jár.

– Tudja azt maga jól, hogy ezen nincs mit gondolkodni! – mondta most a telefonban a csanádpalotai doktornő. Azért hívtuk fel, hátha átgondolta a dolgot, és elmondja a történetet a saját szemszögéből. Most sem akart nyilatkozni. Amikor két hete találkoztunk a rendelőben, azt mondta, ez ügyben csak a betegjogi képviselőt kérdezhetjük. Menjünk ki a folyosóra, olvassuk el a nevét és a telefonszámát. A kifüggesztett név és szám már nem volt aktuális. Azóta sikerült viszont elérni a mostani betegjogi képviselőt, Komjáti Andreát. Ő azt mondta, akinek Bisztrán Györgynééhez hasonló problémája van, neki is jelezheti, az andrea.komjati@ ijb.emmi.gov. hu e-mail-címen.