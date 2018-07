Cikkünk segített: Heni útitársra talált

Palotás Henriett tanulása elől elhárult az akadály. Fotó: Szabó Imre

- Egy régi ismerősünk, aki olvasta a Heniről szóló, felhívta egy másik ismerőse figyelmét a lehetőségre, akik élni is fognak vele - újságolta örömmel a makói Palotás Attiláné, Palotás Henriett édesanyja. Megírtuk, Heni 18 éves, és kerekesszékkel közlekedik, ugyanakkor, bár szavait első hallásra nehéz megérteni, szellemileg teljesen ép. Most egy szegedi középiskola diákja, az azonban kérdéses volt, hogy folytatni tudja-e majd a tanulmányait szeptembertől. Autó híján egy szegedi civil szervezet vállalta, hogy kocsijával Henit - és vele együtt egy makói autista fiút - nap mint nap hozza-viszi, jelképes összegért, de Palotáséknak a tanév végén jelezték: így, hogy csak két gyereket visznek, számukra ez veszteség, amit nem tudnak tovább vállalni.Az édesanya, Hajnalka most azt mondta, az egész család örül, hogy megoldódott a fuvarkérdés. Azt a családot, akiktől az új útitárs érkezik, személyesen még nem ismerik, Heni is várhatóan csak szeptemberben találkozik azzal a 9 éves, Down-szindrómás fiúval, aki velük együtt fog utazni. Hozzátette: a kocsi ötszemélyes, úgyhogy még egy gyerek elfér. Sőt, ha lennének még többen, akár hétfős autót is tudnak indítani reggelente. - Ha valaki szívesen csatlakozna még a szegedi utakra, továbbra is hívhat a 70/671-7801-es számon - mondta az édesanyja. Heni egyébként kellemesen tölti a szünidőt, de azért már várja az iskolakezdést - nagyon szeret tanulni.