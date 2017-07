Címert formáz az útvesztő Kiszomboron - Mi is kipróbáltuk

– Kisgyermekkorom óta minden évben kijövök ide, és végigjárom az útvesztőt. Most 50 perc alatt sikerült – mondta a kiszombori középiskolás, Tenczer Franciska a falu szélén lévő kukorica-útvesztő kijáratánál. A diáklány életének olyannyira részévé vált ez a helybeli attrakció, hogy úgy döntött, közösségi szolgálatának egy részét is itt tölti el. Többek között a rend, a tisztaság fenntartásában segít, de elvállal szükség szerint minden feladatot – még a krumplipucolást is.Az útvesztőnek bő egy évtizedes hagyománya van. A falu központjától két és fél kilométerre lévő kukoricatáblába az útvonalakat most is kétkezi munkával kapálták bele.Az eltévedni vágyókat szórakoztató programok sokasága is várja. Múlt szombaton például ősmagyar nap volt íjászbemutatóval, jurtával és hagyományos népi játékokkal – ezen a hétvégén pedig honismereti nap lesz többek között parasztolimpiával, illetve Sztojkó Mihály nosztalgiakoncertjével.

A szervező Kiss Mária Hortensia Honismereti Kör vezetője, Endrész Erzsébet félidőben annak ellenére is elégedett a látogatottsággal, hogy az első hétvégét gyakorlatilag elmosta az eső.Az útvesztőt múlt szombaton mi is kipróbáltuk. A makói belvárosból fél óra alatt kényelmes, gyerekek által is tartható tempóban ki lehet biciklizni a helyszínre. Az útvesztő látogatóit már a bejáratnál büfé, kilátó és jó néhány szórakoztató program fogadja. Az útvesztőnek minden évben van valamilyen témája, amit a bejárható útvonal térképe is sugall.Az idei a Rónayak éve, ezért az útvesztő vonalai a család címerét mintázzák meg. A nemesi családnak fontos szerepe van a falu történetében, ők építtették például a nevezetes tornyos kastélyt, illetve a jelenleg étteremként működő kúriát.Az utat végigjárni térképpel sem egyszerű, ugyanakkor rendkívül mókás, ahogy az ember akár többször is összetalálkozik hasonló, kiutat kereső csoportokkal. Ezúttal aki akar, nagyobb kalandra is vállalkozhat a szokásosnál, hiszen szabaduló szobás játékként is végigmehet az úton. Ekkor a térképnek csak néhány részletét kapjuk meg, a többit az egyes állomásoknál, kérdésekre felelve.