Csak helyiek ellenőrzik a maroslelei utakat

A csatornázás utáni úthelyreállítás a kép készítője szerint kilencven százalékban nem sikerült.

Fotó: Drimba Tibor

Azért maradt el a május 30-ára tervezett, a szennyvízcsatornázás utáni úthelyreállítás hibáit számba vevő bejárás Maroslelén, mert a kivitelező a határidő lejárta ellenére nem jelentette készre a munkát – tudtuk meg a makói városházától, miután a beruházást lebonyolító térségi szennyvízcsatornázási társulástól az okok felől érdeklődtünk.Megírtuk: a hivatalosan 2014 őszén lezárult beruházás öt települést – Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Maroslele – érintett. A leginkább talán Maroslelén volt probléma, hogy a többszöri javítások ellenére gyenge minőségűek, néhol egyenesen balesetveszélyesek lettek az útburkolatok (2017. június 1.: Elmaradt a szemle, továbbra sem jók a maroslelei utak). Hogy mikor jelentik készre a beruházást, egyelőre nem tudni.

A tájékoztató levélből annyi azonban kiderült, hogy ezt követően lesz az ellenőrzést végző mérnökszervezetnek lehetősége a soron következő garanciális bejárás összehívására. „Amennyiben a készre jelentést követően hibákat észlelünk, a társulás a garancia lehívásával és egyéb jogi úton tud érvényt szerezni igényének" – zárul a városházi tájékoztató.Ettől függetlenül a faluban lesz bejárás, méghozzá vasárnap – igaz, nem hivatalos. Az utak helyreállítását szívügyének tekintő helyi lakos, Drimba Tibor a Facebookon és személyesen is gyűjti a leleiek útpanaszait, eddig 30-an jeleztek neki pontos helymegjelöléssel különböző hiányosságokat. Lapunknak tegnap azt mondta, egy képviselővel, Kurusa Tiborral holnap a nyakukba veszik a falut, és ezeket, illetve a még nem jelzetteket is felírják, lefotózzák, hogy segíteni tudják a majdani hivatalos összegzést. Eddigi tapasztalatai szerint a helyreállítási munkák 90 százaléka sikertelen volt – van, ahol már a másodjára pótolt burkolat is mállik vagy süllyed.