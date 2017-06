Csak papíron kezelte őket a fogorvos

Nem egyedi eset



Az ügyfélkapun keresztül elérhető lista alján ott a figyelmeztetés: „Tisztelt Ügyfelünk! Amennyiben a szolgáltatók által intézményünk részére megküldött ... adataiban az Ön által ismertekhez képest eltérést tapasztal, úgy azt az alábbi elektronikus szolgáltatás segítségével közvetlenül jelezheti intézményünk részére..." A történtekkel kapcsolatban eljuttattuk kérdéseinket a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz. Amint választ kapunk, közöljük.

Elszámoltatta az orvost

Brútyó Boglárkának az ügyfélkapun látható lista szerint három fogát húzta ki a doktornő. Valójában egyetlen foga sem hiányzik. Fotó: Karnok Csaba

– Hivatalos levél miatt meg kellett nyitnom az ügyfélkapumat, és a lányom tanácsára megnéztem az orvosi beavatkozások listáját. Megdöbbentett, amit láttam – mondta lapunknak a csanádpalotai Bisztrán Györgyné nyugdíjas óvónő.– Eszerint 2016. április 13-án fogorvosi ellátásban részesültem Csanádpalotán, holott valójában nem voltam ott – mondta Bisztrán Györgyné.– Elmentem a doktornőhöz, hogy tisztázzam, mi ez. Kértem, mondja már el, melyik fogamat kezelte. Visszakérdezett: valami baj van vele? Nem – mondtam én –, majd elárulom, miért kell ez az információ, ha megadja. Az asszisztensnő elém tette a kartont. Kértem, sorolják már fel, milyen beavatkozások ezek, mert én ehhez nem értek. Hallhattam: fogtömés, fogkőleszedés, szépészeti fogászat, tanácsadás, mindez a bal felső négyes fogammal kapcsolatban. Megmutattam neki, hogy ez miért nem lehetséges. Ezt a fogamat 23 éve megcsinálták: négy fog egyben, tokkal ellátva, egy pótlás. Tehát ezen a fogon a doktornő nem dolgozhatott tavaly. Azóta kiderült: 2017. április 21-én újabb kezeléseket írt be nekem. A tb ezek után 22 ezer 396 forintot fizetett, pedig, talán mondanom sem kell, hogy akkor sem kezelt engem.

Mások is így jártak

„Miért akar írni erről?"

Bisztrán Györgyné adatait mutatja laptopján. Azért hozta nyilvánosságra, hogy mások is ellenőrizzék. Fotó: Karnok Csaba

Bisztrán Györgyné adatait onnan tudhatta a fogorvos, hogy 2011-ben járt ebben a rendelőben. A kezelést végül akkor sem vele végeztette el a beteg. Bisztránné lapunknak elmondta: közölte a doktornővel, számítson arra, hogy ami történt, azt megosztja a nyilvánossággal. Azt szeretné, ha az emberek leellenőriznék, milyen orvosi kezeléseket számolnak el a nevük alatt. Két napja fel is tette a Facebook-oldalra az ügyfélkapus fotót. A lapunk által alapított, hétezer tagú Makón élek-csoportban élénk beszélgetés alakult ki a témáról. Kiderült, még ketten hasonló, a valóságban el nem végzett kezeléseket láttak, szintén a csanádpalotai fogorvos nevén.– Én általános iskolás koromban többször voltam nála, az osztállyal, iskolai fogászaton, 2007 előtt – mondta a szintén csanádpalotai Brútyó Boglárka pénzügyi tanácsadó. – Szűrővizsgálaton voltunk, nem kaptam semmilyen kezelést. Később még egyszer jártam nála: a bölcsességfogam nőtt, ő megnézte, megállapította, hogy nő, ennyi volt. Máshoz mentem el. Bisztrán Györgyné ismerősöm a Facebookon, láttam, amit írt, és mivel nekem is van ügyfélkapus regisztrációm, megnéztem a listát. Láttam, hogy eszerint a doktornő vagy három fogamat kihúzta, és tömött is. Ezzel szemben az igazság az, hogy eddig életemben egyetlen fogamat húzták ki, azt is még Pitvaroson. Tejfog volt, nőtt helyette másik.A csanádpalotai orvosi rendelőben tegnap dél előtt néhány perccel nyitva volt a fogorvosi rendelő ajtaja. Elmondtuk a doktornőnek, miért jöttünk: mit gondol arról, hogy két beteg azt állítja, el nem végzett kezelések alapján hívta le a pénzt? A doktornő kérte az asszisztensét, csukja be az ajtót. Megkérdezte, miért akarunk erről írni.

Aztán felvilágosított minket, hogy erről ő nem nyilatkozhat, titoktartásra kötelezi a törvény. Menjünk ki a folyosóra, olvassuk el a betegjogi képviselő nevét, őt hívjuk. Ismételt kérdésünkre sem volt hajlandó kommentálni, amit betegei állítanak. Felhívtuk azt a betegjogi képviselőt, akinek a nevét, telefonszámát kifüggesztették a folyosón. Azt mondta, Csongrád megyében már nem ő az illetékes, megadott egy másik nevet, számot. Azt háromszor hívtuk, sikertelenül.– Erről most hallok először – Perneki László , Csanádpalota alpolgármestere megdöbbent, amikor előadtuk neki Bisztránné történetét. – A doktornő legalább tíz éve rendel nálunk, hasonló észrevétel még nem volt a munkájával kapcsolatban. Nem tudok mit mondani. Ez elképesztő.