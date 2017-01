Csalók élnek vissza a makói kórház nevével: nem létező osztálynak gyűjtenek

A makói kórház gyermekintenzív osztályának, lélegeztetőgépre gyűjtenek – ezzel a szöveggel hívta fel tegnap egy mély hangú, idősebb férfi egy harmincas mobilszámról Molnár László volt önkormányzati képviselőt. A férfi azt mondta, ha szeretne adakozni, adja meg a címét, mert küldenek csekket, amit a postások önkéntes munkaként, ingyenesen visznek ki.



A volt képviselő nem kért csekket, viszont a furcsa hívás után telefonált nekünk, hogy tegyük közzé: átverésről van szó. Hogy ez tényleg átverés, a Makót jobban ismerők számára azonnal nyilvánvaló, hiszen a helyi kórháznak nincs is gyermekintenzív osztálya. Felhívtuk Kallai Árpád főigazgatót, megkérdeztük tőle, esetleg valamilyen más céllal indítottak-e hasonló telefonos adománygyűjtést. Határozott nemmel válaszolt.



Felhívtuk a harmincas számot, amiről a hívás az exképviselő telefonjára érkezett. Valóban egy idősebb, mély hangú férfi jelentkezett a túloldalon, aki azonban nem mutatkozott be, és tagadta, hogy bárkit is felhívott volna adománygyűjtési céllal. A történteket természetesen jeleztük a rendőrségnek is. Úgy tudjuk, az ügyben más még nem tett bejelentést. A makói kapitányságon azt kérték, ha valaki engedett a kérésnek, és fizetett a felhívásra, jelentkezzen.