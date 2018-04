Csanádalbertin megszüntették a sírhelydíjat - Sem új sír nyitásakor, sem a 25 év lejárta után nem kell fizetni

– A lakosság kérésére önkormányzatunk urnafalat épített a temetőbe. Nemrég készült el. Már az első temetés is megtörtént – tudtuk meg Csjernyik Zoltán polgármestertől.– Az urnahely megváltásáért nem kell fizetni. Egyúttal úgy döntöttünk, eltöröljük a sírhelydíjakat is. Sem új sírok, sem a régiek esetében nem kérjük a megváltás összegét – folytatta a polgármester. Mint megtudtuk, Csanádalbertin, több más településtől eltérően, eddig is jóval olcsóbbak voltak a sírhelyek. Az első sorban például az 1 személyes sír 4000, a 2 személyes 8000 forintba került 25 évre.– A temetési költségek egyébként is nagy terhet rónak a családokra. Azt sem szeretnénk, ha pénz híján valaki nem tudná újra megváltani családtagjai nyughelyét. A lakosság körében kedvező a döntés fogadtatása – magyarázta Csjernyik Zoltán.Csanádalberti temetője az evangélikus egyházé, amit 30 évre bérbe vett az önkormányzat. Ebből körülbelül 10 év már eltelt. – Az elmúlt időszakban rendbe tettük a temetőben az utat, forrást fordítottunk a ravatalozóra, a parkolási lehetőségekre, emlékparkot hoztunk létre és urnafalat építettünk – mondta a polgármester.Mint megírtuk, Lázár János miniszter, a Fidesz országgyűlésiképviselő-jelöltje ígérte meg, hogy újraválasztása előtt beviszi a parlament elé a sírhelymegváltás eltörlésének kérdését.