Csanádpalota csődközelben - Két hét múlva derül ki, elegendők lesznek-e a megszorítások

Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester.

A csanádpalotai polgármesteri hivatal a Kelemen László téren. Fotó: Szabó Imre

– Szilveszter után többen panaszkodtak nekem az elmaradt tűzijáték miatt, de nagyon örülnék, ha ez lenne minden gondunk – mondta Csanádpalota polgármestere, Nyergesné Kovács Erzsébet.– Most az sem biztos, hogy a jövő héttől lesz közvilágítás nálunk, ugyanis kérdéses, hogy tudjuk-e rendezni a számlát az áramszolgáltató felé – tette hozzá.A háromezres lélekszámú kisváros csődközelben van, ami miatt rendkívüli ülést is tartott a helyi képviselő-testület. Ott elhangzott, összesen több mint 80 millió forintos adóssága van az önkormányzatnak. A tartozások között olyanok is vannak, amelyek 60, illetve 90 napon túliak. Ilyenkor a jogszabályi előírások szerint úgynevezett adósságrendezési eljárást kell indítani, ami többek között azzal jár, hogy pénzügyi gondnok veszi át az irányítást az anyagi döntések felett. A testület e helyett úgy döntött, maga próbál úrrá lenni a nehéz helyzeten megszorításokkal, illetve önkormányzati vagyonelemek, például földterületek értékesítésével.Nyergesné, akit elődje, Kovács Sándor halálát követően tavaly nyáron választottak meg Palota polgármesterévé, hangsúlyozza: az önkormányzat évek alatt adósodott el ennyire. Ez pénzügyi szabálytalanságok sorozatára vezethető vissza, ezek pedig azzal magyarázhatók, hogy a pénzügyön nagy volt a fluktuáció, a hivatalnokok szinte egymásnak adták a kilincset, így jóformán semminek nem volt igazi gazdája, senki nem látta át, mi történik.A bevételek és kiadások egyensúlya már régen megbomlott, ugyanakkor jellemző, hogy a tavalyi évre szóló költségvetést a testület 32 milliós veszteséggel fogadta el. Ez az önkormányzatok konszolidálása óta már önmagában is szabálytalan, ráadásul mivel a hivatalban az adatszolgáltatás sem volt biztosított, az államkincstár felfüggesztette a normatívák kifizetését. Az, hogy mekkora a káosz, azt követően derült ki, hogy Nyergesné átvette a hivatalt, és elkezdték visszaállítani a működés törvényes rendjét.

Hogy elkerüli-e Csanádpalota a csődöt, két hét múlva derül ki. Akkor várhatóan újabb rendkívüli ülést tartanak, és határoznak arról, pontosan milyen megszorító intézkedések lépnek életbe, mit tudnak eladni, és ez elég-eaz adósságok rendezéséhez. Nyergesné lapunknak azt mondta, nem igazán bizakodó. – A helyzet tartós rendezéséhez sok pénz kell, anélkül újra fognak termelődni a feltárt problémák – mondta. Hozzátette, jogos a palotaiak igénye, hogy tudni szeretnék, mindezért kit terhel a felelősség. Ezzel azonban egyelőre nem foglalkoznak, először a költségvetést szeretnék rendbe tenni.