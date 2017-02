Csarnokot hoz Lázár Makóra

Az is elhangzott, hogy Újvárosban jelölik ki a helyszínt, méghozzá a Szikszai-iskola területén. Itt volt a fórum, ezért is kapott nagy tapsot a miniszter. A beruházás öltségvetése 650 millió forint lesz.



érdésre válaszolva Lázár megkérte Makó és Királyhegyes polgármesterét, mérjé fel, mennyibe kerülne a ét települést összekötő út megépítése. Ez azért volna fontos, mert jelenleg sok fiatal inkább elköltözik a faluból, ha Makón talál munkát, mert csak 14 kilométeres kerülőúton juthat haza. Az út építéséről jövőre lehet szó, most ugyanis már kapott a falu 110 milliót az ottani utakra, csatornákra. Hozzátette: egy másik út, a kiszombori elkerülő építésének elő észítése már elkezdődött.